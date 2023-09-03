Донни ван де Бек не смог покинуть «Манчестер Юнайтед» в последний день трансферного окна, поскольку заинтересованный клуб «не оценил его отношение к делу».

Голландец не смог закрепиться в «МЮ», но теперь его ситуация стала еще хуже.

По данным L'Equipe, ван де Беком интересовался французский «Лорьян», который отказался от трансфера в последний момент из-за поведения игрока.

Сообщается, что недавно Донни отказался общаться с «Лорьяном», несмотря на то, что клубы уже договорились об аренде.

Однако, примерно в 22:00 31 августа, агенты вернулись к переговорам с «Лорьяном».

Руководство клуба Лиги 1 не оценило этот маневр, отказавшись от продолжения переговоров.

Вместо игрока «МЮ» «Лорьян» решил подписать экс-футболиста «Челси» и «Монако» Тьемуэ Бакайоко.