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Ван де Бек мог уйти из МЮ в последний день трансферного окна. Но заинтересованный клуб отказался из-за поведения игрока 😡

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Донни ван де Бек не смог покинуть «Манчестер Юнайтед» в последний день трансферного окна, поскольку заинтересованный клуб «не оценил его отношение к делу».

Голландец не смог закрепиться в «МЮ», но теперь его ситуация стала еще хуже.

По данным L'Equipe, ван де Беком интересовался французский «Лорьян», который отказался от трансфера в последний момент из-за поведения игрока.

Сообщается, что недавно Донни отказался общаться с «Лорьяном», несмотря на то, что клубы уже договорились об аренде.

Однако, примерно в 22:00 31 августа, агенты вернулись к переговорам с «Лорьяном».

Руководство клуба Лиги 1 не оценило этот маневр, отказавшись от продолжения переговоров.

Вместо игрока «МЮ» «Лорьян» решил подписать экс-футболиста «Челси» и «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

4 комментария

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боливийский старообрядец
АПЛ не его, не пошло. Надо возвращаться в Голландию.
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Darth_Malice
Ответ Dm Kznts
ну может у него получится карьеру на ОТ перезапустить.
для этого надо в заявку попадать хотя бы. тренер выбирает ему пацанов из академии
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