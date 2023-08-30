12 лет назад «МЮ» унизил «Арсенал» Аршавина на «Олд Траффорд» - та победа навсегда останется в истории
Досталось тогда Войцеху Шченсны.
28 августа 2011 навсегда останется «черной» страницей в истории «Арсенала» и одним из главных символов превосходства сэра Алекса над Арсеном Венгером.
Хет-трик Руни, дубль Янга, голы Пака, Нани и Уэльбэка не оставили ни шанса Аршавину и Ко. Канониры усилиями ван Перси и Уолкотта сделали поражение не совсем уж позорным, но на большее в тот вечер лондонцы способны не были.
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