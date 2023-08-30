Досталось тогда Войцеху Шченсны.

28 августа 2011 навсегда останется «черной» страницей в истории «Арсенала» и одним из главных символов превосходства сэра Алекса над Арсеном Венгером.

Хет-трик Руни, дубль Янга, голы Пака, Нани и Уэльбэка не оставили ни шанса Аршавину и Ко. Канониры усилиями ван Перси и Уолкотта сделали поражение не совсем уж позорным, но на большее в тот вечер лондонцы способны не были.