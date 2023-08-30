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12 лет назад «МЮ» унизил «Арсенал» Аршавина на «Олд Траффорд» - та победа навсегда останется в истории

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Досталось тогда Войцеху Шченсны.

28 августа 2011 навсегда останется «черной» страницей в истории «Арсенала» и одним из главных символов превосходства сэра Алекса над Арсеном Венгером.

Хет-трик Руни, дубль Янга, голы Пака, Нани и Уэльбэка не оставили ни шанса Аршавину и Ко. Канониры усилиями ван Перси и Уолкотта сделали поражение не совсем уж позорным, но на большее в тот вечер лондонцы способны не были.

5 комментариев

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Руслан1313
Да уж, были времена
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Макс Голубцов
Как же странно читать «дубль Янга»
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Сергей Хорайкин
Как бы теперь нам не схлопотать...
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Ashot Kafka
Забавно, что если бы не этот матч, Артеты в Арсенале скорее всего бы не было
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Greenteller1
Я видел этот матч в прямом эфире! И не мог поверить глазам своим. Кажется будто это было 3000 лет назад! В другом совсем мире
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