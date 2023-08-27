Эрик тен Хаг хочет успеть подписать как минимум еще два игрока в «Юнайтед» этим летом, сообщает Manchester Evening News.

Манкунианцы хотят усилиться вторым голкипером. Главным кандидатом считается Алтай Байындыр из «Фенербахче».

Помимо резервного голкипера, голландский специалист хочет усилить линию полузащиты, чтобы создать необходимую глубину состава на текущий сезон.

Подписание нового центрального защитника не рассматривается, поскольку клуб принял решение сохранить Харри Магуайра.