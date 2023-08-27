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В ближайшие два дня «Юнайтед» может подписать еще два футболиста. Тен Хагу нужен вратарь и полузащитник

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Эрик тен Хаг хочет успеть подписать как минимум еще два игрока в «Юнайтед» этим летом, сообщает Manchester Evening News.

Манкунианцы хотят усилиться вторым голкипером. Главным кандидатом считается Алтай Байындыр из «Фенербахче».

MEN: Erik ten Hag wants two new singings before transfer deadline (reliability: 4 stars)

Помимо резервного голкипера, голландский специалист хочет усилить линию полузащиты, чтобы создать необходимую глубину состава на текущий сезон.

Подписание нового центрального защитника не рассматривается, поскольку клуб принял решение сохранить Харри Магуайра.

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