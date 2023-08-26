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«Я брал понемногу от их игры»: Эланга назвал трех футболистов «МЮ», у которых он многому научился

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Энтони Эланга рассказал о влиянии, которое на него в «Юнайтед» оказали Роналду, Варан и Фернандеш.

«Он был особенным, – сказал Эланга в беседе с пресс-службой «Ноттингем Форест», когда полузащитника спросили о Криштиану. – Я всегда говорил, что необходимо учиться даже всяким мелочам у других игроков. Посмотрите на Роналду, ему 38 лет, он все еще играет. Он показывает нереальную дисциплину».

Также Энтони отметил других экс-партнеров по «МЮ»:

«Я брал понемногу не только от игры Криштиану. Также учился у Варана и Бруну. Честно, список можно продолжать и продолжать. Нельзя переставать учиться. Невозможно быть полностью сформированным, можно и нужно становиться все лучше».

Эланга недавно встретился со своими бывшими одноклубниками. В 3-м туре АПЛ «дьяволы» одолели «Ноттингем Форест» со счетом 3:2. Энтони вышел в концовке матча, провел на поле 10 минут и не успел отметиться результативными действиями.

Согласны с мнением полузащитника? Как вам учителя, которых себе выбрал Эланга?

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