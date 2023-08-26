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Такой разный Каземиро: не забил из убойной позиции, но после реабилитировался, вернув «Юнайтед» в игру

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Заставил понервничать.

Матч с «Ноттингемом» начался максимально неудачно для «Юнайтед». В ворота «красных дьяволов» залетело два гола в первые четыре минуты, и им ничего не оставалось, как пытаться вернуться обратно в игру.

На 17-й минуте Кристиан Эриксен забил, подарив болельщикам надежду на камбэк, а буквально через 10 минут у Каземиро появился шанс сравнять. Рэшфорд вырезал пас практически на ленточку, и бразилец выпрыгнул, но отправил мяч головой в абсолютно противоположную сторону.

Из-за этого поразительного промаха  «Юнайтед» ушел на перерыв со счетом 1:2, но во второй тайм «дьяволы» ворвались с новыми силами.

На 52-й минуте игроки будто по нотам разыграли идеальную комбинацию после штрафного. Вместо обычной подачи Бруну неожиданно отдал мяч Рэшфорду, стоящему позади остальных игроков. Нападающий красиво забросил к створу, куда уже подоспел Фернандеш. Он скинул на Каземиро, и тот уверенно забил.

Баланс сохранен!

2 комментария

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Muni Klar
ну справедливости ради Казе не забил потому что мяч летел очень быстро прошел между 2-3 игроков, даже вратарь не среагировал вовремя
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+2
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