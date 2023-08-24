Слезовыжимательно.

Антони пока не смог полностью раскрыть свой потенциал в «Манчестер Юнайтед», но вне игры он, похоже, открыл для себя новые горизонты.

В сотрудничестве с Puma бразилец создал мини-сериал из двух частей о своем карьерном пути под названием «Все начинается с мечты».

«Мальчик, который много боролся, мальчик, который прошел через много трудностей, — говорит Антони в тизере сериала. — Это место будет в моем сердце до конца моей жизни».

Если судить по короткому трейлеру, сериал будет состоять из архивных съемок и интервью с семьей и друзьями игрока. Сам игрок, отправившись на родину, будет показывать места, где он начинал свой путь в футболе.

После неоднозначного дебютного сезона в Англии 21-летний футболист пока не смог отличиться в новом розыгрыше АПЛ: его единственным значимым результатом стала желтая карточка в матче с «Тоттенхэмом».

Может, теперь, когда он поделится своей историей, у него откроется новое дыхание? 😏