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«Все начинается с мечты». Антони создал мини-сериал о своем карьерном пути — уже вышел тизер

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Слезовыжимательно.

Антони пока не смог полностью раскрыть свой потенциал в «Манчестер Юнайтед», но вне игры он, похоже, открыл для себя новые горизонты.

В сотрудничестве с Puma бразилец создал мини-сериал из двух частей о своем карьерном пути под названием «Все начинается с мечты».

«Мальчик, который много боролся, мальчик, который прошел через много трудностей, — говорит Антони в тизере сериала. — Это место будет в моем сердце до конца моей жизни».

Если судить по короткому трейлеру, сериал будет состоять из архивных съемок и интервью с семьей и друзьями игрока. Сам игрок, отправившись на родину, будет показывать места, где он начинал свой путь в футболе.

После неоднозначного дебютного сезона в Англии 21-летний футболист пока не смог отличиться в новом розыгрыше АПЛ: его единственным значимым результатом стала желтая карточка в матче с «Тоттенхэмом».

Может, теперь, когда он поделится своей историей, у него откроется новое дыхание? 😏

2 комментария

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c0ncistad0r
Что за манера у нынешних игроков снимать и писать о себе биографии, когда еще толком ничего не добились с профессиональной точки зрения?! Стыдно должно быть при такой игре команды, и самого Антони в частности, выпускать сериал о себе
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surfing
Научился бы играть для начала
0
0
0
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