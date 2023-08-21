Перенес несколько серьезных травм, но был основным.

По словам журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, «МЮ» уже продолжительное время следит за голкипером «Фенербахче» Алтаем Байындыром. Однако перед трансфером клуб хочет оценить состояние его спины, прежде чем принимать окончательное решение.

Турецкий футболист проходит предварительное обследование в Греции, и в зависимости от его результатов «Юнайтед» будет иметь возможность заключить сделку на сумму около 5 млн евро или обратить внимание на другие варианты.

Приезд Байындыра будет зависеть от ухода Дина Хендерсона, которого отправляют в «Кристал Пэлас».

Кто такой Байындыр?

Алтай перебрался из «Анкарагюджю» в «Фенербахче» летом 2019 года, дебютировав против «Газиантепа» в матче, который выиграли со счетом 5:0.

С тех пор вратарь ростом 190 см впечатлял своей игрой, зарекомендовав себя как хороший шот-стоппер и мастер по отбитию пенальти. В его активе 8 сэйвов с точки после 35 попыток − 22,8%.

В октябре 2021 года в матче с «Коньяспором» Байындыр получил серьезную травму. Пришлось оперировать плечо, что выключило его из игры на три месяца. Сейчас «МЮ» тестирует игрока на давнюю проблему, с которой сталкивался игрок, а именно с поясничной грыжей, которую оперировали в апреле.

В прошлом сезоне вратарь провел 40 матчей за «Фенербахче», а за всю карьеру − 146 игр за клуб. Он также пять раз сыграл за сборную Турции.

Этим летом за Байындыром следят «МЮ», «Аякс», «Ноттингем Форест» и «Интер».

Как уже упоминалось, турок может прийти в «Юнайтед» только вместо Хендерсона, которого предстоит продать. Байындыр может стать третьим вратарем в системе вместе с Андре Онана и Томом Хитоном.