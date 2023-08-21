Французский журналист Жюльен Лоуренс уверен, что Рафаэль Варан не контактирует ни с одним саудовским клубом.

«Я не думал, что мне придется об этом говорить, но идет слишком много слухов.

Ни один из клубов Саудовской Аравии не связывался с Рафаэлем Вараном. Он очень доволен и счастлив в «Манчестер Юнайтед» и не планирует уходить, даже если кто-то сделает предложение», - написал журналист в соцсетях.

Напомним, что французский портал Sport Zone сообщил на прошлой неделе, что Карим Бензема связывался с Вараном, чтобы предложить ему перебраться в «Аль-Иттихад».

Действующий контракт француза с «МЮ» истекает в следующем году.