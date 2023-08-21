Ричард Киз, ведущий beIN Sports, освещавщий матч между «МЮ» и «Тоттенхэмом» (0-2) сказал: «Каземиро выглядит так, будто его лучшие дни давно позади. У него лишний вес? Похоже, что у него есть пара лишних килограмм, которых быть не должно».

Бразилец провел незапоминающуюся игру против «Тоттенхэма», которая окончилась поражением «красных дьяволов» со счетом 0-2. Он был не в лучшей форме, слишком часто проигрывал позиции и дуэли, и не помогал команде в атаке.

31-летний Каземиро прилично сыграл против «Вулверхэмптона» в первом туре. Однако нестабильность бразильца вызывает вопросы по поводу того, кто должен играть на позиции опорного полузащитника в «Юнайтед» в долгосрочной перспективе.

Какие у вас впечатления от игры Каземиро в начале сезона?