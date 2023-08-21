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«У него лишний вес». Каземиро подвергся критике после матча с «Тоттенхэмом»

Каземиро Каземиро
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Ричард Киз, ведущий beIN Sports, освещавщий матч между «МЮ» и «Тоттенхэмом» (0-2) сказал: «Каземиро выглядит так, будто его лучшие дни давно позади. У него лишний вес? Похоже, что у него есть пара лишних килограмм, которых быть не должно».

Бразилец провел незапоминающуюся игру против «Тоттенхэма», которая окончилась поражением «красных дьяволов» со счетом 0-2. Он был не в лучшей форме, слишком часто проигрывал позиции и дуэли, и не помогал команде в атаке.

31-летний Каземиро прилично сыграл против «Вулверхэмптона» в первом туре. Однако нестабильность бразильца вызывает вопросы по поводу того, кто должен играть на позиции опорного полузащитника в «Юнайтед» в долгосрочной перспективе.

Какие у вас впечатления от игры Каземиро в начале сезона?

 

5 комментариев

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AJIewka Enjoy!
Ой че началось то?
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grishapelengator
Чушь какая-то. В Sun была статья про то что у него глисты...
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Григорий Шишин
... Не помогал в атаке..
Самый опасный момент был с участием Казэ, пробил здорово головрй, но... вратарь попёр..
В целом, не оправдываю, опять тяжёлая раскачка команды на старте сезона, и вновь становится довольно тревожно - надеюсь, что опасения напрасны
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№7
Ужасно , когда команда так зависит от одного игрока
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