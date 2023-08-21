«У него лишний вес». Каземиро подвергся критике после матча с «Тоттенхэмом»
Ричард Киз, ведущий beIN Sports, освещавщий матч между «МЮ» и «Тоттенхэмом» (0-2) сказал: «Каземиро выглядит так, будто его лучшие дни давно позади. У него лишний вес? Похоже, что у него есть пара лишних килограмм, которых быть не должно».
Бразилец провел незапоминающуюся игру против «Тоттенхэма», которая окончилась поражением «красных дьяволов» со счетом 0-2. Он был не в лучшей форме, слишком часто проигрывал позиции и дуэли, и не помогал команде в атаке.
31-летний Каземиро прилично сыграл против «Вулверхэмптона» в первом туре. Однако нестабильность бразильца вызывает вопросы по поводу того, кто должен играть на позиции опорного полузащитника в «Юнайтед» в долгосрочной перспективе.
Какие у вас впечатления от игры Каземиро в начале сезона?
Самый опасный момент был с участием Казэ, пробил здорово головрй, но... вратарь попёр..
В целом, не оправдываю, опять тяжёлая раскачка команды на старте сезона, и вновь становится довольно тревожно - надеюсь, что опасения напрасны