  • Бернардески не считает, что Роналду нарушил баланс в «Ювентусе»: «Не Криштиану виноват в том, что мы не выиграли ЛЧ, а каждый из нас. Мы могли победить в его первый год»
21

Бернардески не считает, что Роналду нарушил баланс в «Ювентусе»: «Не Криштиану виноват в том, что мы не выиграли ЛЧ, а каждый из нас. Мы могли победить в его первый год»

Федерико Бернардески не согласен, что Криштиану Роналду помешал «Ювентусу».

«Нет, я не думаю, что он нарушил какой-то баланс или расколол команду. В первый год после его прихода мы могли выиграть Лигу чемпионов, я в это верю.

Говорить, что Криштиану Роналду нарушил равновесие внутри «Ювентуса», – это неправда, это было бы попыткой прикрыться оправданием.

По-моему, тут сыграли свою роль разные факторы, которые привели к потере того командного ДНК, того секрета в передаче ценностей. То, что «Ювентус» не выиграл Лигу чемпионов с Роналду, не вина Криштиану, а вина каждого из нас. В матче против «Атлетико» он сделал хет-трик, но и остальные выдали просто вау-матч. А затем получилось наоборот», – сказал бывший вингер «Ювентуса», выступающий за «Болонью», в интервью BSMT.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: IlBianconero
