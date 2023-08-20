«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в новом сезоне Премьер-лиги, уступив «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Тен Хаг начинает вторую кампанию у руля «красных дьяволов». В двух первых встречах команда набрала лишь 3 очка. В 1-м туре АПЛ «МЮ» дома с минимальным счетом обыграл «Вулверхэмптон», благодаря голу Варана.

Рой Кин назвал «Юнайтед» новым «Тоттенхэмом». Легенда считает, что сейчас против «дьяволов» легко играть.

Но стоит ли делать выводы всего по двум матчам? Ведь в первом сезоне Тен Хага «МЮ» стартовал еще хуже, хотя по итогу занял третье место в турнирной таблице. Давайте вспомним первые матчи «дьяволов» под руководством голландского специалиста.

В 1-м туре прошлого сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал на «Олд Траффорд» «Брайтон». Встреча закончилась победой гостей со счетом 2:1. Подопечные Тен Хага забить не смогли, единственный гол «дьяволам» подарил Мак Аллистер, который отправил мяч в собственные ворота.

Следующая игра принесла еще более печальный результат: «Брентфорд» дома разгромил «МЮ» со счетом 4:0. Все 4 мяча манкунианцы пропустили в первом тайме. Как итог – ни одного очка в первых двух турах.

Зато потом «Манчестер Юнайтед» встал на победные рельсы. В 3-м туре команда обыграла «Ливерпуль», затем справилась с «Саутгемптоном» «Лестером» и «Арсеналом». Победную серию «дьяволов» в 9-м туре прервал «Ман Сити», обыграв подопечных Тен Хага со счетом 6:3.

Как вам старт «МЮ» в текущем сезоне Премьер-лиги?