Причины разные.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо объяснил отсутствие в составе «Юнайтед» на сегодняшний матч тура против «Тоттенхэма» двух игроков. Болельщики заметили, что Донни ван де Бека и Харри Магуайра нет ни в основе, ни на скамейке запасных.

«Харри Магуайр не вызван на игру из-за небольшого повреждения. Донни ван де Бека нет в связи с тем, что ведутся переговоры о его уходе».

Основным претендентом на Ван де Бека называют «Сосьедад». Магуайр также попал в список Тен Хага на продажу, однако переговоры с «Вест Хэмом» провалились.