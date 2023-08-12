Харри придется подождать.

«Манчестер Юнайтед» задерживает переход Харри Магуайра в «Вест Хэм», несмотря на то, что клуб принял предложение и сделка находится на завершающем этапе.

По словам Фабрицио Романо, прежде чем дать окончательный зеленый свет «дьяволы» хотят понять, кто станет новым центральным защитником после ухода англичанина.

В своей колонке CaughtOffside журналист написал:

«Мне сказали, что Харри Магуайру еще предстоит согласовать личные условия с «Вест Хэмом», но это не будет проблемой. «Вест Хэм» уже достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед», что подтвердил Дэвид Мойес на своей пресс-конференции в пятницу, поэтому лондонский клуб считает, что сделка будет заключена.

Тем не менее, насколько я понимаю, «Юнайтед» хочет подождать и посмотреть, кто заменит их бывшего капитана, прежде чем позволить ему покинуть «Олд Траффорд» этим летом. Скауты «Манчестер Юнайтед» следили за Жан-Клером Тодибо в пятницу вечером, и они также следят за ситуацией с Паваром в мюнхенской «Баварии», поскольку игрок хочет уйти».

Спустя несколько часов после публикация этой рассылки Романо добавил, что манкунианцы связались с «Баварией», чтобы обсудить трансфер Павара. Видимо, «Юнайтед» все же выбрал своего главного кандидата на замену Харри. Учитывая, что сезон Премьер-лиги начался уже на этой неделе, англичанин наверняка надеется, что подписание его преемника не займет много времени.