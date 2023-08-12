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«Юнайтед» задерживает трансфер Магуайра в «Вест Хэм». Прежде чем отпустить защитника, клуб хочет решить один вопрос

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фабрицио Романо
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Харри придется подождать.

«Манчестер Юнайтед» задерживает переход Харри Магуайра в «Вест Хэм», несмотря на то, что клуб принял предложение и сделка находится на завершающем этапе.

По словам Фабрицио Романо, прежде чем дать окончательный зеленый свет «дьяволы» хотят понять, кто станет новым центральным защитником после ухода англичанина.

В своей колонке CaughtOffside журналист написал:

«Мне сказали, что Харри Магуайру еще предстоит согласовать личные условия с «Вест Хэмом», но это не будет проблемой. «Вест Хэм» уже достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед», что подтвердил Дэвид Мойес на своей пресс-конференции в пятницу, поэтому лондонский клуб считает, что сделка будет заключена.

Тем не менее, насколько я понимаю, «Юнайтед» хочет подождать и посмотреть, кто заменит их бывшего капитана, прежде чем позволить ему покинуть «Олд Траффорд» этим летом. Скауты «Манчестер Юнайтед» следили за Жан-Клером Тодибо в пятницу вечером, и они также следят за ситуацией с Паваром в мюнхенской «Баварии», поскольку игрок хочет уйти».

Спустя несколько часов после публикация этой рассылки Романо добавил, что манкунианцы связались с «Баварией», чтобы обсудить трансфер Павара. Видимо, «Юнайтед» все же выбрал своего главного кандидата на замену Харри. Учитывая, что сезон Премьер-лиги начался уже на этой неделе, англичанин наверняка надеется, что подписание его преемника не займет много времени.

3 комментария

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Dm Kznts
удивительные дела происходят.
практически везде все дела задерживаются.
ничего решить не могут.
неопределенка с владельцами, с гринвудом, даже холодоса продать быстро не получается.
везде тянут до последнего.
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+3
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werley
Ответ Dm Kznts
удивительные дела происходят. практически везде все дела задерживаются. ничего решить не могут. неопределенка с владельцами, с гринвудом, даже холодоса продать быстро не получается. везде тянут до последнего.
Отдали все силы и все время, чтобы уговорить Магуайра уйти. А когда уговорили, с удивлением обнаружили, что вместо него нужно покупать другого защитника)) Это как в анекдоте про индейца по имени Зоркий глаз.
+1
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