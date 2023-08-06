Справедливые вопросы.

Сегодня защитник «Юнайтед» Рафаэль Варан раскритиковал футбольную ассоциацию Англии за то, что они игнорируют все предложения тренеров и игроков. Больше всего француза рассердило то, что количество матчей становится больше, а сами игры длиннее.

Журналист ESPN Дэйл Джонсон, которые считается экспертом по футбольным правилам и VAR, ответил футболисту.

«Если игроки перестанут тянуть время и постоянно выражать несогласие с официальными лицами, добавленного времени не будет. В этом весь смысл директивы IFAB (международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, − прим), а не FA. Таким образом, игроки перестанут терять время, время игры с мячом увеличится, а добавленное время − сократится».

«Затяжка времени − одна из самых больших проблем для футбольных болельщиков по всему миру. В реальном исчислении они едва ли получают больше половины чистого матча. Единственный способ изменить поведение − это радикальные действия, которые потребуют некоторого времени для тактической адаптации игроков и команд».

«Тест − это то, что мы видим сейчас. Добавленное время по ходу сезона снова сокращается, но время игры с мячом остается выше, чем раньше. Идея не в том, что все игры будут играться с добавленным временем 15+ минут».

Понять Джонсона очень просто: если игроки не хотят продолжительные матчи, то им просто не нужно постоянно хватать мяч, когда этого не требуют правила, совершать симуляции и долго покидать пределы поля во время замен. Тогда у главных судей не будет причин для того, чтобы добавлять много игрового времени. Новые реформы IFAB пытаются увеличить количество чистого игрового времени.