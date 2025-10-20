Помните, когда над Харри Магуайром не смеялся только ленивый? Те времена давно позади, теперь англичанин – герой «Ман Юнайтед». Харри никогда не жаловался, продолжал работать, исправляя ошибки, из-за которых его игру превращали в глобальный мем.

В 20-м туре прошлого сезона Премьер-лиги на «Энфилде» «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» заканчивали матч ничьей 2:2. На 97-й минуте Магуайр отправил к себе в резюме жуткий промах, лишивший манкунианцев победы.

Пульнул выше ворот вот из такой позиции:

Прошел почти год. Тот же стадион, тот же соперник, та же команда, но результат совершенно иной. На 84-й минуте Магуайр забивает победный гол «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде».

А у «красных дьяволов» – первая победа в гостях у мерсисайдцев с 2016 года.

Магуайр получает поздравления от одноклубников, партнеров по сборной, экс-товарищей по команде. Сам защитник о матче написал: «Я люблю этот клуб».

А лучше всех о Харри сказала картинка, выбранная Бруну Фернандешем.

Магуайрдиньо!