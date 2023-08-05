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«Юнайтед» отказался продавать Мактоминея в «Вест Хэм» за £40 млн. Манкунианцы хотят больше

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«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» в размере £40 млн за Скотта Мактоминея.

Молотобойцы отчаянно нуждаются в укреплении центральной зоны после ухода Деклана Райса в «Арсенал». При этом «Юнайтед» не против трансфера - клуб готов отпустить Мактоминея и еще двух полузащитников.

Тем не менее, сообщается, что манкунианцы недовольны предложенной суммой за игрока. Футболистом интересуются в Португалии и «Роме».

4 комментария

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По моему МЮ как раз 40 мультов и хочет за него
+14
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+14
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утка ! , моментально продали бы
+10
0
+10
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Ответ Руслан Чесебиев
По моему МЮ как раз 40 мультов и хочет за него
Именно.
Но гениальный новостник почему инфу перевернул так что за 40 откзали ))
+1
0
+1
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за эти деньги они сами отвезут до стадиона Вест Хэма
0
0
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