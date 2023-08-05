«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» в размере £40 млн за Скотта Мактоминея.

Молотобойцы отчаянно нуждаются в укреплении центральной зоны после ухода Деклана Райса в «Арсенал». При этом «Юнайтед» не против трансфера - клуб готов отпустить Мактоминея и еще двух полузащитников.

Тем не менее, сообщается, что манкунианцы недовольны предложенной суммой за игрока. Футболистом интересуются в Португалии и «Роме».