«Юнайтед» отказался продавать Мактоминея в «Вест Хэм» за £40 млн. Манкунианцы хотят больше
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» в размере £40 млн за Скотта Мактоминея.
Молотобойцы отчаянно нуждаются в укреплении центральной зоны после ухода Деклана Райса в «Арсенал». При этом «Юнайтед» не против трансфера - клуб готов отпустить Мактоминея и еще двух полузащитников.
Тем не менее, сообщается, что манкунианцы недовольны предложенной суммой за игрока. Футболистом интересуются в Португалии и «Роме».
Но гениальный новостник почему инфу перевернул так что за 40 откзали ))