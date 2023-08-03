Эрик такого не потерпит.

На тренировке, проходившей во время турне «Юнайтед» по США, Эрик тен Хаг сам вышел на поле, чтобы показать пример Антони.

Главный тренер, продуктивно завершивший свой дебютный год на «Олд Траффорд», страстно желает улучшить результаты команды в новом сезоне. Голландец требует от игроков скорости, смелости и стремления играть вперед, о чем он не раз говорил во время предсезонки и, оказывается, демонстрировал делом.

Как сообщает Лори Уитуэлл из The Athletic, эпизод с участием Антони и Харри Магуайра на тренировке в Сан-Диего вынудил босса «красных дьяволов» лично выйти на поле.

Антони получил мяч на фланге, где перед ним было свободное пространство, но вместо того, чтобы отпасовать вперед, бразилец развернулся и сделал передачу назад на Магуайра. Тен Хаг «немедленно» остановил игру и спросил игроков, почему они затормозили атаку, а не пошли вперед.

Тренер показал им на своем примере, что имеет в виду: он подобрал мяч в центре поля, а затем отдал пас на Линделефа и вернулся в защиту. Тем самым тен Хаг вывел Магуайра вперед, чтобы он был доступен для следующего паса.

«Затем Магуайр занял позицию и отдал передачу Джейдону Санчо, — пишет Лори Уитвелл. — Мяч прошел мимо Антони, который был приманкой. После Антони развернулся, получил пас от Санчо сзади и убежал вперед».

Очевидно, что тен Хаг не намерен терпеть зажатую и невзрачную игру, он требует от своих подопечных всегда искать возможности для атаки. Будем надеяться, что теперь Антони усвоил урок.