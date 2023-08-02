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🤬 «Очередное дно журналистики». Фанаты «МЮ» в ярости от необоснованной критики Харри Магуайра

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В недавней статье Роб Доусон из ESPN FC назвал Харри Магуайра «позором» предсезонного тура «Манчестер Юнайтед».

Поклонники клуба встали на защиту 30-летнего игрока, который, кажется, никогда не сможет изменить о себе мнение в СМИ, даже если будет выступать на самом высоком уровне. Слишком глубоко.

💭 Megusta2306: «Очередное дно журналистики. Они просто напоминают имя Магуайра для просмотров».

💭 LDLB99: «Доусон действительно поехал в США? Относит ван де Бека к слабым игрокам, хоть тот и отлично себя проявил, но при этом молчит о Рэшфорде, который не показал вообще ничего».

💭 BenDoverQuickly: «Магуайр даже не боролся! Я действительно думал, что лишение капитанства даст ему возможность, чтобы отвлечься от критики. Я ошибся!»

💭 Arvel0777: «Пока Магуайр играет за «Манчестер Юнайтед», все всегда будут говорить о нем негативно».

💭 DresdanPI: «Магуайр, за исключением двойной ошибки против «Дортмунда», был достаточно неплох. Иногда мне кажется, что такие люди, как Доусон, просто несут бред, и что бы ни было в тренде, они запрыгивают на этот поезд».

💭 KrystianCCC: «Они используют те имена, которые дают наибольшее количество просмотров. Санчо не был так хорош, чтобы выделить его, а Магуайр был не так плох, чтобы его критиковать».

3 комментария

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«Очередное дно журналистики» - лучшее описание этой новости.
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Такого дна среди журналистики сейчас так же много, как и среди так называемых болельщиков. Любого игрока практически можно сделать объектом хейта наделав мемчиков и нарезок на ютюбе. И для этого не надо быть худшим в реальности. Быdло подхватит и разнесет что угодно. Мага средний игрок, которому нужно просто перейти в такой же средний клуб, где он опять будет одним из лидеров. Ну а в сборной он топовым как был, так и остался. Шутники с пропуканным пека стулом правда этого не видят.
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Самокритично. Такие посты - уровень сельских газет. Админам Спортса пора с этим что-то делать.
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