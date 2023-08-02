В недавней статье Роб Доусон из ESPN FC назвал Харри Магуайра «позором» предсезонного тура «Манчестер Юнайтед».

Поклонники клуба встали на защиту 30-летнего игрока, который, кажется, никогда не сможет изменить о себе мнение в СМИ, даже если будет выступать на самом высоком уровне. Слишком глубоко.

💭 Megusta2306: «Очередное дно журналистики. Они просто напоминают имя Магуайра для просмотров».

💭 LDLB99: «Доусон действительно поехал в США? Относит ван де Бека к слабым игрокам, хоть тот и отлично себя проявил, но при этом молчит о Рэшфорде, который не показал вообще ничего».

💭 BenDoverQuickly: «Магуайр даже не боролся! Я действительно думал, что лишение капитанства даст ему возможность, чтобы отвлечься от критики. Я ошибся!»

💭 Arvel0777: «Пока Магуайр играет за «Манчестер Юнайтед», все всегда будут говорить о нем негативно».

💭 DresdanPI: «Магуайр, за исключением двойной ошибки против «Дортмунда», был достаточно неплох. Иногда мне кажется, что такие люди, как Доусон, просто несут бред, и что бы ни было в тренде, они запрыгивают на этот поезд».

💭 KrystianCCC: «Они используют те имена, которые дают наибольшее количество просмотров. Санчо не был так хорош, чтобы выделить его, а Магуайр был не так плох, чтобы его критиковать».