Никто бы не смог тягаться с таким игроком.

Пол Скоулз, «собирая» идеального футболиста «Юнайтед», выделил двух нынешних звезд команды.

Легендарный полузащитник принял участие в челлендже для официального сайта «красных дьяволов», где ему предложили создать идеального игрока, используя качества и черты всех, кто выступал за «красных дьяволов». В основном Скоулз выделил игроков, которые уже давно не ступали на «Олд Траффорд», но он высоко оценил Бруну Фернандеша за его видение поля и Рэшфорда за скорость.

О португальском полузащитнике он сказал:

«Должен сказать, Бруну. У нас в команде было много хороших игроков: видение Гиггзи было блестящим, Дэвид Бекхэм... Но сейчас я думаю, что выбирать надо между [Кристианом] Эриксеном и Бруну.

Я думаю, в последние несколько лет он видит все на футбольном поле. Он играет на этой позиции, и порой немного глубже. Я люблю его в этой роли, но не уверен, что это роль, которую он захочет исполнять год за годом. Я думаю, что он хотел бы вернуться к «десятке».

Когда пришло время выбирать игрока, чьей скоростью Скоулз восхищается, он остановился на Маркусе Рэшфорде.

«Я не думаю, что есть кто-то быстрее Маркуса, не так ли? Энди Коул тоже был великолепен на небольших узких пространствах, где ему нужно было сделать рывок и забить».

Вот как выглядит идеальный игрок, по версии Скоулза, целиком:

Правая нога — Дэвид Бекхэм;

Левая нога — Райан Гиггз;

Игра головой — Криштиану Роналду;

Скорость — Маркус Рэшфорд;

Отборы — Никки Батт;

Завершение — Руд ван Нистелрой;

Сила — Яп Стам;

Техника — Криштиану Роналду;

Видение поля — Бруну Фернандеш;

Характер — Рой Кин.

А вы согласны с выбором Скоулза, или есть о чем поспорить?