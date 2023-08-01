Мощное усиление атаки «дьяволов».

Как сообщает The Athletic, во вторник, 1 августа Хейлунд он прилетит в Манчестер, чтобы пройти медосмотр, а затем официально подпишет пятилетний контракт с клубом.

По сведениям того же The Athletic, «Аталанта» получит за форварда 75 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов, зависящих от выступлений.

При этом изначально итальянцы рассчитывали на 90 млн, но в итоге «МЮ» удалось найти с ним компромисс.

Хейлунд забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 31 игре Серии А за «Аталанту» в прошлом сезоне.

Если все пойдет хорошо, то он может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» против «Атлетика» в воскресенье.