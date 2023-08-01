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Трансфер Хейлунда в «МЮ» почти завершен - стало известно, когда датчанин пройдет медосмотр 🔥🔥🔥

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Мощное усиление атаки «дьяволов».

Когда Расмус Хойлунд пройдет медицинский осмотр в «Манчестер Юнайтед» перед завершением крупного трансфера? Ответил

Как сообщает The Athletic, во вторник, 1 августа Хейлунд он прилетит в Манчестер, чтобы пройти медосмотр, а затем официально подпишет пятилетний контракт с клубом.

По сведениям того же The Athletic, «Аталанта» получит за форварда 75 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов, зависящих от выступлений.

При этом изначально итальянцы рассчитывали на 90 млн, но в итоге «МЮ» удалось найти с ним компромисс.

Хейлунд забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 31 игре Серии А за «Аталанту» в прошлом сезоне.

Если все пойдет хорошо, то он может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» против «Атлетика» в воскресенье.

2 комментария

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ДедаДома.нет
Лаутаро стоит практически столько же. Евреи бабки тратить хотят, или не хотят. Так если, они хотели сэкономить, просто верните Гринвуда.
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ДедаДома.нет
Вангую первый провал по трансферу от Тен Хага. 4/6 мячей за сезон. На лавке будет к зиме.
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