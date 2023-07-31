Как известно, Магуайр лишился капитанской повязки «Юнайтед». В товарищеском матче против дортмундской «Боруссии» Харри почти привез гол в свои ворота, спас Онана.

Журналисты ESPN прямо спросили Тен Хага о будущем Магуайра. Тренер ответил честно:

«Когда ты в «Манчестер Юнайтед», ты должен бороться за место в составе, должен демонстрировать свои навыки и доказывать, что ты лучше подходишь для команды и вносишь наибольший вклад. Я ничего не имею против Харри, но решение о смене капитана было на руку команде».

Тен Хаг развил мысль:

«Харри должен бороться за своей место в составе. Он очень хороший центральный защитник, и я верю в его потенциал. Просто он должен проявить себя и пробиться в состав. Это зависит только от него, я думаю, он сможет это сделать. Тяжело соревноваться с Рафаэлем Вараном и Виктором Линделефом за место в старте. Это огромная конкуренция.

Я действительно часто предпочитал Магуайру кого-то другого, это правда. Харри должен показать, что он лучше подходит команде, чем Рафа или Виктор. Я думаю, это нормальная ситуация для топового футбола».

«Юнайтед» готов попрощаться со своим экс-капитаном. Как утверждает Sky Sports, «Вест Хэм» предложил за Харри 20 млн фунтов, но «дьяволы» отказали. «МЮ» хочет выручить за игрока 40 млн фунтов.

Согласны с мнением Тен Хага? У Магуайра вообще есть будущее в «Юнайтед»?