Каземиро всего год назад перебрался в «Манчестер Юнайтед», за столь краткий срок бразилец успел стать одним из лидеров «красных дьяволов».

Со слов самого полузащитника, он уже готов и хочет быть капитаном «МЮ». Но эту роль в грядущем сезоне будет играть Фернандеш.

Каземиро считает, что под руководством Тен Хага команда прогрессирует. Слова игрока передает talkSPORT:

«Я думаю, мы растем, мы развиваемся, верно? Ведь каждый, кто говорит о «Манчестер Юнайтед», понимает, что это команда победителей. Клуб всегда стремится к победам. Мы знаем, что прогрессируем, принимаем идеи тренера. Я думаю, что мы на правильном пути. Чего я хочу, так это чтобы клуб был в хорошем состоянии, чтобы клуб был как можно выше».

Бразилец также поделился ожиданиями от грядущего сезона:

«В прошлом году мы выиграли трофей, финишировали третьими и выступили в финале. Мы должны продолжать развиваться. Когда мы говорим об отдельных личностях, это немного сложно, потому что футбол – командная игра. На поле 11 игроков, ключ к завоеванию трофея – построить хорошую команду с теми игроками, которые приходят в клуб».

Ну, Каземиро! Умеет красиво сказать.