По информации Фабрицио Романо, «Реал Сосьедад» заинтересован в приобретении Донни ван де Бека у «Манчестер Юнайтед».

Испанская команда взяла четвертое место в прошлом сезоне Ла Лиги и примет участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Переговоры продолжаются, но до сих пор нет согласия по формуле сделки и личным условиям.

Сообщается, что для завершения перехода потребуется выплата в размере €23,3 миллиона, что значительно меньше потраченной суммы на приобретение игрока. Напомним, что ван де Бек перешел в «МЮ» летом 2020 года за €39 млн.

FootballTransfers, и вовсе, оценивает голландца в €13,3 млн.

Всего игрок сыграл за «МЮ» 2131 минуту в 60 играх.