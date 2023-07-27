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Ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед». «Сосьедад» готов выкупить голландца за €23 миллиона

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По информации Фабрицио Романо, «Реал Сосьедад» заинтересован в приобретении Донни ван де Бека у «Манчестер Юнайтед».

Испанская команда взяла четвертое место в прошлом сезоне Ла Лиги и примет участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Переговоры продолжаются, но до сих пор нет согласия по формуле сделки и личным условиям.

Van de Beek wanted by Champions League club - expected transfer fee huge loss for Man United

Сообщается, что для завершения перехода потребуется выплата в размере €23,3 миллиона, что значительно меньше потраченной суммы на приобретение игрока. Напомним, что ван де Бек перешел в «МЮ» летом 2020 года за €39 млн.

FootballTransfers, и вовсе, оценивает голландца в €13,3 млн.

Всего игрок сыграл за «МЮ» 2131 минуту в 60 играх.

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