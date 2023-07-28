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🔥🔥🔥 Лаура Сондегаард – скандинавское очарование и девушка потенциального новичка «МЮ». Собрала тысячи подписчиков без откровенных нарядов

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Расмус Хейлунд
Футбол Футбол

Расмус Хейлунд провел отличный сезон в «Аталанте», чем привлек внимание топ-клубов. Хотя «ПСЖ» уже предложил итальянцам 43 млн евро, форвард вероятнее всего перейдет в «Ман Юнайтед».

В Манчестер, скорее всего, приедет и его подруга Лаура Род Сондегаард.

19-летнюю девушку не раз видели не только на трибунах «Аталанты», но и на совместных фото с Расмусом. Суммарно у Лауры 15 тыяч подписчиков в соцсетях, при этом почти нет откровенных фото.

Meet potential new Man Utd Wag Laura Rhod Sondergaard
Stunning Laura is the girlfriend of Rasmus Hojlund

19-year-old Laura is Hojlund's biggest fan
Hojlund and Laura share a kiss after he starred for Norway
It is not known how long Laura and Hojlund have dated
Laura divides her time between her homeland and Bergamo
Laura has already gushed about Hojlund on social media
Active Laura likes to cycling in her spare time
Recently, Laura has been on glam holidays to Mallorca, Bali, and the Maldives
Like any Wag, Laura loves to travel

10 комментариев

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Гекдениз Кардениз
Вымирающий вид девушек , не забитая тату , нет уткогуб накачанных, нет силикона и пластики лица и нет футок с шопой отпяченной
+22
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+22
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Agent Smith
Интересная, а то все как с конвеера.
+12
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+12
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banchik1
Кукольное такое личико.
+6
0
+6
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Гектор Печорин
На спортсе уже есть фотки девушки хейлунда, но фотки самого хейлунда в профиле нет
+2
0
+2
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callado73@gmail.com
15 тыс. всего.. а с откровенными миллион бы набрала
+1
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Грин Писец
Новчика???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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kisliy33
15 тысяч подписоты - это много?...
почти нет откровенных фото - это не тоже самое что ВООБЩЕ нет откровенных фото. парочку выложила, тегнула игрока бойфренда, и куда больше чем 15К налетит фоловеров..
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Artem Gavrishov
Очень симпатичная, надеюсь не испортит себя…
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