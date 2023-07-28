10 комментариев

Расмус Хейлунд провел отличный сезон в «Аталанте», чем привлек внимание топ-клубов. Хотя «ПСЖ» уже предложил итальянцам 43 млн евро, форвард вероятнее всего перейдет в «Ман Юнайтед».

В Манчестер, скорее всего, приедет и его подруга Лаура Род Сондегаард.

19-летнюю девушку не раз видели не только на трибунах «Аталанты», но и на совместных фото с Расмусом. Суммарно у Лауры 15 тыяч подписчиков в соцсетях, при этом почти нет откровенных фото.