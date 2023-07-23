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Магуайр забавно объяснил, почему не стал бить пенальти в матче против «Арсенала». Харри умело вспомнил финал Евро-2020

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«Юнайтед» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче предсезонки. В основное время «МЮ» забил сопернику два безответных мяча. Несмотря на результат, встреча завершилась серией пенальти, в которой «дьяволы» также оказались сильнее.

Во втором тайме Тен Хаг поменял весь состав, вместо Варана на поле вышел Магуайр. Экс-капитан «Юнайтед» не стал исполнять одиннадцатиметровый в серии. Это кажется логичным, ведь в команде есть много игроков атаки, которые должны справляться с пенальти лучше, чем защитник.

Но после матча фанат в соцсетях спросил у Харри, почему он не пробил одиннадцатиметровый. Ответ Магуайра получился забавным:

«Не хотел разбить камеру».

Таким образом Харри вспомнил послематчевую серию пенальти в финале Евро-2020. Тогда защитник сборной Англии с такой силой отправил мяч в девятку ворот Джанлуиджи Доннаруммы, что вывел из строя камеру.

Впрочем, «дьяволы» и без Магуайра справились с серией пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовали Каземиро, Далот, Линделеф, Рэшфорд и Эриксен.

А почему соперники вообще били пенальти, если «Юнайтед» забрал победу еще в основное время? По данным Тhe Telegraph, это решение клубы приняли еще до матча. Таким образом игроки обеих команд получили возможность потренироваться в серии одиннадцатиметровых на глазах у примерно 82 тысяч человек.

Смотрели матч против «Арсенала»? Как вам игра Магуайра?

1 комментарий

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Андрей Тишкович
Может он имел ввиду холодильную камеру🤔
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