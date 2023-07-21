🤔 Похоже, что «Юнайтед» сумеет приобрести топ-форварда. Но вопрос - кого? Есть два варианта
Оба вам понравятся.
Сага «Манчестер Юнайтед» и нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда продолжается. Даже наставник итальянского клуба высказался по этому поводу.
The Athletic пишет, что между сторонами остается нерешенный вопрос в стоимости игрока. Футболист готов к переходу.
«Я не знаю, останется он или уйдет, но я надеюсь, что клуб оценит Хейлунда в 80, 90 или 100 миллионов евро. Расмус - один из лучших - если не лучший - молодой нападающий в Европе», - заявил Гасперини.
По информации Дэвида Орнштейна, «Аталанта» просит €70 млн сразу и €10 млн в качестве бонусов. Это значительные уступки, если вспомнить, что изначально клуб просил €100 млн.
Однако у красных дьяволов есть альтернатива - Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта».
Кого бы вы предпочли?
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