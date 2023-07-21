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🤔 Похоже, что «Юнайтед» сумеет приобрести топ-форварда. Но вопрос - кого? Есть два варианта

Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
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Сага «Манчестер Юнайтед» и нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда продолжается. Даже наставник итальянского клуба высказался по этому поводу.

The Athletic пишет, что между сторонами остается нерешенный вопрос в стоимости игрока. Футболист готов к переходу.

«Я не знаю, останется он или уйдет, но я надеюсь, что клуб оценит Хейлунда в 80, 90 или 100 миллионов евро. Расмус - один из лучших - если не лучший - молодой нападающий в Европе», - заявил Гасперини.

По информации Дэвида Орнштейна, «Аталанта» просит €70 млн сразу и €10 млн в качестве бонусов. Это значительные уступки, если вспомнить, что изначально клуб просил €100 млн.

Однако у красных дьяволов есть альтернатива - Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта».

Кого бы вы предпочли?

2 комментария

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Артём Алиев
Я ожидал, что будет какой-то разбор двух форвардов, о которых мы и так уже знаем, что они могут оказаться в МЮ. К чему данный пост ?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Алиев
Я ожидал, что будет какой-то разбор двух форвардов, о которых мы и так уже знаем, что они могут оказаться в МЮ. К чему данный пост ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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