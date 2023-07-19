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Донни ван де Бек впервые за полтора года забил за «Юнайтед». Эмоции голландца били через край 🔥❤️

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Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Футбол Футбол

Он так долго этого ждал.

Донни ван де Бек забил победный гол «Юнайтед» в товарищеском матче с «Лионом», где манкунианцы выиграли со счетом 1:0.

Это его первый гол за «красных дьяволов» за более чем 19 месяцев. В последний раз он забивал еще в ноябре 2021 года — в матче с «Уотфордом», который завершился поражением «МЮ» 1:4. После той игры Оле-Гуннар Сульшер был уволен, а ван де Бек спустя пару месяцев ушел в аренду в «Эвертон», где один раз забил. Прошлым летом он вернулся в «Юнайтед», но травмы не позволили ему блеснуть под руководством тен Хага — Донни пропустил из-за повреждений 202 дня за сезон.

Теперь голландец наконец завершил свое восстановление, и в первом же матче он прервал долгое голевое затишье, забив в ворота «Лиона».

После гола голландец был вне себя от эмоций и кричал от радости.

После финального свистка ван де Бек поговорил с клубным медиа и поделился впечатлениями от прошедшего матча:

«Все было просто отлично, это моя первая игра за 6 месяцев. Мне не нужно объяснять, насколько сложен ментально и эмоционально период восстановления от травмы. Было здорово вернуться на поле и забить гол.

Я месяцами ждал этой игры. Я знаю, что это всего лишь товарищеский матч, но это был очень значимый момент для меня. В моменты вроде такого вспоминаешь, как сильно любишь играть в футбол».

Вполне вероятно, что Донни покинет «Юнайтед» этим летом, но радостно, что даже в этом случае он завершит на хорошей ноте.

 

5 комментариев

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Yeskela
Не особо в него верю, но при Тен Хаге он поиграть особо и не успел. Может что путное и выйдет. Если не продадут, конечно.
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Павел Кузьмин
Вперёд Дони,верим в тебя!
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Bego Yusupov
Ответ Yeskela
Не особо в него верю, но при Тен Хаге он поиграть особо и не успел. Может что путное и выйдет. Если не продадут, конечно.
ну он серьёзную травму получил против Борнмунта и вот почему не играл
+1
0
+1
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Yeskela
Ответ Bego Yusupov
ну он серьёзную травму получил против Борнмунта и вот почему не играл
Я знаю и не говорю, что его ЭТХ мариновал.
Говорю же, что особо и не успел поиграть при "новом" тренере.
Не знаю, разве что, Донни при Эрике в Аяксе был или его уже продали в МЮ?
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stanvixx
Ответ Yeskela
Я знаю и не говорю, что его ЭТХ мариновал. Говорю же, что особо и не успел поиграть при "новом" тренере. Не знаю, разве что, Донни при Эрике в Аяксе был или его уже продали в МЮ?
Да пару сезонов они вместе поработали в Аяксе. Причём Донни был не последний игрок в команде Тен Хага и выступал довольно неплохо. Если б не травма в прошлом сезоне, кто знает как бы оно всё пошло...
Посмотрим как будет сейчас. Может Эрик и восстановит его успешную карьеру. Было бы неплохо, учитывая дефицит качественных исполнителей в Юнайтед в центре поля.
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