Он так долго этого ждал.

Донни ван де Бек забил победный гол «Юнайтед» в товарищеском матче с «Лионом», где манкунианцы выиграли со счетом 1:0.

Это его первый гол за «красных дьяволов» за более чем 19 месяцев. В последний раз он забивал еще в ноябре 2021 года — в матче с «Уотфордом», который завершился поражением «МЮ» 1:4. После той игры Оле-Гуннар Сульшер был уволен, а ван де Бек спустя пару месяцев ушел в аренду в «Эвертон», где один раз забил. Прошлым летом он вернулся в «Юнайтед», но травмы не позволили ему блеснуть под руководством тен Хага — Донни пропустил из-за повреждений 202 дня за сезон.

Теперь голландец наконец завершил свое восстановление, и в первом же матче он прервал долгое голевое затишье, забив в ворота «Лиона».

После гола голландец был вне себя от эмоций и кричал от радости.

После финального свистка ван де Бек поговорил с клубным медиа и поделился впечатлениями от прошедшего матча:

«Все было просто отлично, это моя первая игра за 6 месяцев. Мне не нужно объяснять, насколько сложен ментально и эмоционально период восстановления от травмы. Было здорово вернуться на поле и забить гол.

Я месяцами ждал этой игры. Я знаю, что это всего лишь товарищеский матч, но это был очень значимый момент для меня. В моменты вроде такого вспоминаешь, как сильно любишь играть в футбол».

Вполне вероятно, что Донни покинет «Юнайтед» этим летом, но радостно, что даже в этом случае он завершит на хорошей ноте.