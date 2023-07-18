У Эрика тен Хага длинный список игроков, которые могут заменить Харри Магуайера в качестве капитана «МЮ».

Никого не должна была удивить новость о том, что Магуайр больше не является капитаном «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игровое время футболиста в команде значительно снизилось, и давно пошли слухи о намерении Тен Хага выбрать нового лидера.

Магуайр даже не вышел на поле в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», а ближе к концу сезона Тен Хаг стал называть Бруно Фернандеша капитаном, хотя официально им по-прежнему оставался защитник сборной Англии.

Фернандеш — кандидат № 1 на место Магуайра, но есть и другие претенденты на эту роль. Давайте посмотрим варианты.

Люк Шоу

Шоу - один из старожилов «Юнайтед» после ухода Давида де Хеа. И этого было бы достаточно, чтобы сделать его капитаном многих топ-команд Европы.

Левый защитник является ведущим и одним из наиболее стабильных игроков клуба. Недавно он продлил контракт с «МЮ» до 2027 года.

Лисандро Мартинес

«Мы должны бороться яростнее, чем соперник, мы должны играть с большей страстью, мы должны играть с большей энергией». Это были слова Мартинеса после поражения «Юнайтед» от «Ньюкасла» со счетом 2:0 в апреле, которое грозило подорвать их шансы финишировать в четверке лучших. Эти слова стали музыкой для ушей болельщиков «Юнайтед», которые были шокированы безропотной капитуляцией своей команды.

Мартинес никогда не боится принять вызов. Всего за несколько недель до начала прошлого сезона и всего через пару месяцев после перехода из «Аякса» он стал одним из самых влиятельных игроков в раздевалке «Юнайтед». Он также занимает видное положение в сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира.

Маркус Рэшфорд

Кто лучше подходит на роль капитана, чем человек, который провел свою жизнь в клубе? Родившийся и выросший на юге Манчестера и с семилетнего возраста числящийся в «Юнайтед», Рэшфорд может утверждать, что в нем течет кровь «красных дьяволов».

Помимо того, что он один из самых талантливых и стабильных игроков в команде Тен Хага, он также является идеальным послом клуба. Маркус противостоял консервативному правительству во время пандемии, борясь за право детей на бесплатное школьное питание. Он также боролся за возвращение своей карьеры в нужное русло. После крайне разочаровывающего сезона 2021/22 он вернулся свежим и сильным, впервые за сезон забив 30 голов и заслуженно был назван игроком года в «Юнайтед».

Маркус Рэшфорд станет и самым высокооплачиваемым игроком клуба, когда подпишет новый контракт.

Бруну Фернандеш

Фернандеш — логичный выбор для замены Магуайра, он носил повязку большую часть прошлого сезона в отсутствие защитника на поле. Нет никаких сомнений в его желании или способности вдохновлять товарищей по команде. Но его тактика руководства не всегда дает желаемый эффект.

Его склонность вскидывать руки и жаловаться, когда дела идут против «Юнайтед», часто приводит к тому, что его товарищи по команде выглядят более подавленными. Возможно, «Юнайтед» нужен другой тип лидерства в предстоящем сезоне.

Пишите в комментариях, кто на ваш взгляд должен стать капитаном «МЮ».