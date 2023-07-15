Так-то вариант неплохой...

Согласно информации от The Independent, после завершения продажи Деклана Райса «Вест Хэм» нацелился на двух игроков «Манчестер Юнайтед».

Эрик тен Хаг очень хочет максимально укомплектовать свою команду к новому сезону, чтобы вновь вступить в борьбу за трофеи. Однако у клуба очень скромный трансферный бюджет, поэтому, прежде чем подписывать новых игроков, с некоторыми нынешними футболистами нужно расстаться. И в этом деле голландскому тренеру может помочь «Вест Хэм».

«Молотобойцы» заинтересованы в трансферах Скотта Мактоминея и Харри Магуайра. Но есть одна небольшая проблема.

Клуб намерен подписать шотландского полузащитника на постоянной основе, так как в нем видят замену Райсу, а вот Магуайра «Вест Хэм» готов взять лишь в аренду. Лондонская команда не рассматривает другой вариант, потому что защитник провел не так много времени на поле в прошлом сезоне, а манкунианцы запрашивают за него немалую сумму (около 50 млн фунтов).

The Independent сообщает, что «Юнайтед» не хочет отпускать Магуайра в аренду, что делает представленный выше сценарий маловероятным. «Красные дьяволы» предпочли бы окончательно продать его, так как теперь он лишь четвертый защитник в иерархии. Тем не менее клуб готов продать Мактоминея в надежде собрать средства для потенциальных трансферов.