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Рио, Депай и Погба поддерживают Менди, экс-игрок «Манчестер Сити» признан невиновным в изнасиловании

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Бывший защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди получил широкую поддержку футбольного мира после того, как с него были сняты обвинения в изнасиловании.

Менди обвиняли в изнасиловании девяти женщин, но судья после длительного судебного разбирательства признал его невиновным.

Ряд бывших игроков «Манчестер Юнайтед» также оказали ему поддержку, в том числе его французский товарищ по команде Поль Погба.

Француз опубликовал фотографию, на которой он встречается с Менди лицом к лицу, и они оба наслаждаются его «победой».

Мемфис Депай поступил лучше, опубликовав длинное письмо. Он задал вопросы о том, на какую справедливость Менди может рассчитывать после этого, и призвал всех молиться за его скорейшее психическое выздоровление.

Его письмо было лайкнуто многими известными звездами, в том числе бывшим капитаном «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом, который прокомментировал: «Громко и ясно».

 

 

2 комментария

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Bolvan
Я не понял теперь наоборот получается Менди был изнасилован 🤔
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+2
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Тюменский медвежонок
хоть убей вот смотрю на Менди и не верю ему, вчера тут 100500 комментариев на сайте было "какой Менди хороший и что плохие девочки загубили ему карьеру", но что-то мне подсказывает в той истории не всё так просто и его многочисленные миллионы помогли ему в этом деле
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