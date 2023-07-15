Бывший защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди получил широкую поддержку футбольного мира после того, как с него были сняты обвинения в изнасиловании.

Менди обвиняли в изнасиловании девяти женщин, но судья после длительного судебного разбирательства признал его невиновным.

Ряд бывших игроков «Манчестер Юнайтед» также оказали ему поддержку, в том числе его французский товарищ по команде Поль Погба.

Француз опубликовал фотографию, на которой он встречается с Менди лицом к лицу, и они оба наслаждаются его «победой».

Мемфис Депай поступил лучше, опубликовав длинное письмо. Он задал вопросы о том, на какую справедливость Менди может рассчитывать после этого, и призвал всех молиться за его скорейшее психическое выздоровление.

Его письмо было лайкнуто многими известными звездами, в том числе бывшим капитаном «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом, который прокомментировал: «Громко и ясно».