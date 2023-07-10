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«Мне очень понравилась моя роль». Маунт подвел итоги своего дебюта за «Юнайтед»

Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
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Мэйсон Маунт поделился своими эмоциями и впечатлениями от своего дебюта в товарищеском матче с «Лидсом» в разговоре с MUTV:

«Первая игра прошла здорово! Мы очень усердно работали, так что хорошо, что мы вышли и применили все это на практике. Я уже прекрасно понимаю, как тренер хочет, чтобы мы играли, и как играют ребята.

Мне очень понравилась моя роль сегодня, когда я мог опускаться глубоко и получать мяч. Я думаю, что это сработало очень хорошо. Фанаты показали нам удивительную поддержку сегодня. Это то, ради чего мы играем, и мы хотим, чтобы они гордились».

Маунт все еще адаптируется к стилю «Манчестер Юнайтед», но сегодня он показал, что ему не потребуется много времени, чтобы стать ключевым игроком системы тен Хага.

Уже скоро мы вновь увидим новую «семерку» манкунианцев — наверняка главный тренер выпустит его на матч с «Лионом» на следующей неделе.

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