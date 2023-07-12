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Тен Хаг выбрал оригинальный состав на товарищеский матч с «Лидсом». Перед игрой главный тренер объяснил свой выбор

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Сделал ставку на молодежь. И Маунта 😄

Сегодня, в среду, состоялся первый товарищеский матч «Юнайтед» этого лета. Манкунианцы начали свою подготовку к новому сезону с игры с «Лидсом» в Осло, и на эту встречу Эрик тен Хаг выбрал состав, наполовину состоящий из игроков молодежной команды. Также главный тренер, естественно, выпустил на поле Мэйсона Маунта, за чей трансфер он бился не один месяц.

Вот как выглядел полный состав «красных дьяволов» на первый тайм:

А во второй половине матча команда целиком состояла из юных игроков:

Перед матчем голландский тренер объяснил MUTV, почему он решил сделать ставку на молодежь:

«Это их момент. Нам нужно улучшать состав, и мы можем сделать сделать это не только с помощью трансферов, но и благодаря игроками из академии. «Манчестер Юнайтед» славится тем, что приводит молодых ребят в первую команду. Так произошло с Алехандро Гарначо в прошлом году».

Он также поделился своими мыслями о том, как Мэйсоне Маунт может помочь команде:

«Я уверен, что он внесет свой вклад в успех «Манчестер Юнайтед», потому что он качественный игрок. Он привнесет динамику в нашу игру, и это один из наших аналитических выводов после прошлого сезона. Нам нужно больше динамики в полузащите».

У «красных дьяволов» очень напряженный летний график — им еще предстоит сыграть семь матчей перед стартом Премьер-лиги. Отличная возможность для молодежи проявить себя перед тен Хагом.

4 комментария

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Dm Kznts
с почином!
как раз пацаны и забили дважды
+5
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+5
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Alex Pog
в первом тайме почти все игроки молодежки хорошо проявили себя, во втором только Эмеран, Ароэн и с натяжкой Шоретире.
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Данил Кулинский
Майну крутой малый
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Vusal Kerimov
я не успел за новостями, когда приходили оповещания о голах, я решил что это какой то глюк, так как имена мне были вообще не знакомы 😅😂
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