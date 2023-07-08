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Новичок «МЮ» Маунт провел год без отношений, а новую девушку нашел в приложении для знакомств. Знакомьтесь, Клэр Гроссман 🔥🔥🔥

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В среду Мэйсон Маунт перешел в «Ман Юнайтед», и вместе с ним в Манчестер приедет его девушка – Клэр Гроссман.

Как познакомились Мейсон и Клэр точно неизвестно, но по информации The Sun, это произошло в приложении для знакомств. Последние отношения Маунта закончились в 2021 году, а новые начались, предположительно, в начале 2023-го – в марте Гроссман выложила пост, где Мэйсон играет на «Стэмфорд Бридж» в матче против «Ньюкасла».

В июне Мэйсон и Клэр провели романтический отдых на греческом острове Гидра. Они оба любят моду и делятся в социальных сетях новыми образами.

Stunning brunette Claire comes from New York
Claire is a model and social media favourite
Claire is said to have grown very close to Mount
Most recently, Mount whisked Claire off to Greece
Claire provides make-up advice on the TikTok to her fans
Expect Claire to make a lot of friends at Old Trafford thanks to her make-up expertise

9 комментариев

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Александр Игнатов
Очевидно это приложение «Bantr» от Кили Джонс
+25
0
+25
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ivan-off
Ответ lalique
Приложение,исключительно,для знаменитостей.
после ’для’ запятую пропустил
+8
-1
+7
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Valery McCane
такие сидят в приложениях для знакомств? или там просто элитное есть приложение, платное
+7
-1
+6
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summerhead
Ответ Valery McCane
такие сидят в приложениях для знакомств? или там просто элитное есть приложение, платное
Таких и в Тиндере полно, просто они знают кого ищут и кому отвечают. Думаю прежде чем ему ответить, она его прогуглила😅
+4
0
+4
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lalique
Ответ Valery McCane
такие сидят в приложениях для знакомств? или там просто элитное есть приложение, платное
Приложение,исключительно,для знаменитостей.
+2
0
+2
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ДедаДома.нет
Британки такие все страшные)
+4
-3
+1
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Groznyi2024
В онлифанс что ли?
+1
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Balt
Один сполшной полупошлый инстастайл. Нормальное есть чего в её коллекции? )
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Злодей Спб
Я всё понял, кроме фотографии на фоне открытого холодильника.
Это какая-то фишка в инсте? Требую разъяснительную бригаду.
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