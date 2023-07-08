9 комментариев

В среду Мэйсон Маунт перешел в «Ман Юнайтед», и вместе с ним в Манчестер приедет его девушка – Клэр Гроссман.

Как познакомились Мейсон и Клэр точно неизвестно, но по информации The Sun, это произошло в приложении для знакомств. Последние отношения Маунта закончились в 2021 году, а новые начались, предположительно, в начале 2023-го – в марте Гроссман выложила пост, где Мэйсон играет на «Стэмфорд Бридж» в матче против «Ньюкасла».

В июне Мэйсон и Клэр провели романтический отдых на греческом острове Гидра. Они оба любят моду и делятся в социальных сетях новыми образами.