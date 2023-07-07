Алехандро Гарначо был вынужден упустить культовую футболку под номером 7 в «Манчестер Юнайтед» после того, как она была передана новому игроку Мэйсону Маунту.

Тем не менее, аргентинского юношу, похоже, это не сильно беспокоит, и вместо этого он постарается получить новый номер на футболке.

В настоящее время болельщики «Манчестер Юнайтед» не могут заказать футболку Garnacho 49 в интернет-магазине клуба. Это признак того, что он скоро получит новый номер.

В недавней фотосессии для Balenciaga юноша смоделировал для них наряд, держа плакат с надписью «28».