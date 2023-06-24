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«Юнайтед» не уверен, что есть смысл продлевать контракт с Де Хеа

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Нынешний истечет на следующей неделе.

По данным The Telegraph, «Юнайтед» и Давид Де Хеа согласовали условия нового контракта.

Однако обе стороны по-прежнему не уверены в его продолжении. И это не очень хорошая новость, так как действующий договор истечет 30 июня.

Испанец играет в «Юнайтед» более десяти лет, но похоже, что этим летом он уйдет свободным агентом. В материале также говорится о том, что в ближайшее время клуб примет решение о будущем Дина Хендерсона.

Если Де Хеа все-таки покинет клуб, то придется искать нового первого номера. Разумно было бы оставить Хендерсона бэкапом.

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