United Tweets
Блог

Фанаты получили загадочное уведомление от клубного приложения «МЮ». Теперь они уверены, что скоро Гарначо сменит игровой номер

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Гарначо – один из главных талантов «Юнайтед». Юношу высоко ценит Тен Хаг, а ведь у главного тренера «дьяволов» есть жесткие требование к молодым игрокам.

В апреле Алехандро продлил контракт с «Юнайтед» до 2028 года. За манкунианцев Гарначо выступает под 49-м номером, но скоро, уверены фанатов, аргентинец сменит игровой номер.

Болельщики получили, казалось бы, заурядное уведомление из клубного приложения. Пользователем был предложен квиз о Гарначо:

«Если вы настоящий фанат Алехандро, то наберете минимум семь очков из десяти», – текст уведомления сопроводил подмигивающий эмодзи.

В соцсетях болельщики единогласно пришли к выводу: таким образом «Юнайтед» готовит поклонников клуба к тому, что скоро аргентинец возьмет 7-й номер:

💭 «Они действительно анонсируют смену номера Гарначо или просто нас дразнят?»

💭 «Вы тоже видели это уведомление о Гарначо из приложения «Юнайтед»? Лично я уверен, что они не просто так написали про семь правильных ответов. Похоже, скоро в команде появится новый обладатель 7-го номера».

💭 «Настоящий фанат Алехандро правильно ответит на все вопросы о своем кумире. Так что «МЮ» точно готовит нас к тому, что Гарначо возьмет 7-й номер».

А вот мнение фанатов относительно того, заслужил ли юноша культовый номер, разделилось:

💭 «Парень вырос в этом клубе, подписал долгосрочный контракт. Кто, как не он, заслужил носить цифру 7 на футболке?»

💭 «Он еще слишком молод. Боюсь, что вместе с этим номером клуб наденет на него корону».

💭 «Если руководство отдаст Гарначо 7-й номер, то клуб покажет, что доверяет парню. Уверен, что эта ответственность даст ему еще больше мотивации».

💭 «Он не может получить этот номер сейчас, ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет достичь этой цели. Вспомните, что случилось с Гринвудом после того, как ему дали 11-й номер. Культовые номера нужно заслужить».

💭 «Все хотят, чтобы Гарначо взял 7-й номер, но не сейчас, еще слишком рано. Он ведь даже не железный игрок основы».

💭 «Это будет правильным решением. Этот пацан – наше будущее».

Что думаете о теории фанатов, Алехандро действительно скоро сменит номер? Заслужил ли юноша выступать под 7-м номером? Делитесь своим мнением.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Великолепный пост! Автор МОЛОДЧИНА !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
7 номер сможет вытянуть только великий! Сколько сдулись под его грузом? Валенсия, Санчес, ДиМария, Депай… кто ещё? Малой Сашка точно круче этих ребят?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
Ответ Neron
7 номер сможет вытянуть только великий! Сколько сдулись под его грузом? Валенсия, Санчес, ДиМария, Депай… кто ещё? Малой Сашка точно круче этих ребят?)))
Валенсия сдулся? Каким образом? )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Ответ stanvixx
Валенсия сдулся? Каким образом? )
Валенсия под 28 номером стал лучшим ассистентом, а в год, когда играл под 7, просто провалил!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
Ответ Neron
Валенсия под 28 номером стал лучшим ассистентом, а в год, когда играл под 7, просто провалил!
Думаешь не совпадение? Магия чисел? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Neron
7 номер сможет вытянуть только великий! Сколько сдулись под его грузом? Валенсия, Санчес, ДиМария, Депай… кто ещё? Малой Сашка точно круче этих ребят?)))
Как раз из-за этих пассажиров уже такого давления нет от этого номера, вся магия уже пропала, надеюсь он вернёт магию 7ки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий