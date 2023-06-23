Фанаты получили загадочное уведомление от клубного приложения «МЮ». Теперь они уверены, что скоро Гарначо сменит игровой номер
Гарначо – один из главных талантов «Юнайтед». Юношу высоко ценит Тен Хаг, а ведь у главного тренера «дьяволов» есть жесткие требование к молодым игрокам.
В апреле Алехандро продлил контракт с «Юнайтед» до 2028 года. За манкунианцев Гарначо выступает под 49-м номером, но скоро, уверены фанатов, аргентинец сменит игровой номер.
Болельщики получили, казалось бы, заурядное уведомление из клубного приложения. Пользователем был предложен квиз о Гарначо:
«Если вы настоящий фанат Алехандро, то наберете минимум семь очков из десяти», – текст уведомления сопроводил подмигивающий эмодзи.
В соцсетях болельщики единогласно пришли к выводу: таким образом «Юнайтед» готовит поклонников клуба к тому, что скоро аргентинец возьмет 7-й номер:
💭 «Они действительно анонсируют смену номера Гарначо или просто нас дразнят?»
💭 «Вы тоже видели это уведомление о Гарначо из приложения «Юнайтед»? Лично я уверен, что они не просто так написали про семь правильных ответов. Похоже, скоро в команде появится новый обладатель 7-го номера».
💭 «Настоящий фанат Алехандро правильно ответит на все вопросы о своем кумире. Так что «МЮ» точно готовит нас к тому, что Гарначо возьмет 7-й номер».
А вот мнение фанатов относительно того, заслужил ли юноша культовый номер, разделилось:
💭 «Парень вырос в этом клубе, подписал долгосрочный контракт. Кто, как не он, заслужил носить цифру 7 на футболке?»
💭 «Он еще слишком молод. Боюсь, что вместе с этим номером клуб наденет на него корону».
💭 «Если руководство отдаст Гарначо 7-й номер, то клуб покажет, что доверяет парню. Уверен, что эта ответственность даст ему еще больше мотивации».
💭 «Он не может получить этот номер сейчас, ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет достичь этой цели. Вспомните, что случилось с Гринвудом после того, как ему дали 11-й номер. Культовые номера нужно заслужить».
💭 «Все хотят, чтобы Гарначо взял 7-й номер, но не сейчас, еще слишком рано. Он ведь даже не железный игрок основы».
💭 «Это будет правильным решением. Этот пацан – наше будущее».
Что думаете о теории фанатов, Алехандро действительно скоро сменит номер? Заслужил ли юноша выступать под 7-м номером? Делитесь своим мнением.
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