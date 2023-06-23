Гарначо – один из главных талантов «Юнайтед». Юношу высоко ценит Тен Хаг, а ведь у главного тренера «дьяволов» есть жесткие требование к молодым игрокам.

В апреле Алехандро продлил контракт с «Юнайтед» до 2028 года. За манкунианцев Гарначо выступает под 49-м номером, но скоро, уверены фанатов, аргентинец сменит игровой номер.

Болельщики получили, казалось бы, заурядное уведомление из клубного приложения. Пользователем был предложен квиз о Гарначо:

«Если вы настоящий фанат Алехандро, то наберете минимум семь очков из десяти», – текст уведомления сопроводил подмигивающий эмодзи.

В соцсетях болельщики единогласно пришли к выводу: таким образом «Юнайтед» готовит поклонников клуба к тому, что скоро аргентинец возьмет 7-й номер:

💭 «Они действительно анонсируют смену номера Гарначо или просто нас дразнят?»

💭 «Вы тоже видели это уведомление о Гарначо из приложения «Юнайтед»? Лично я уверен, что они не просто так написали про семь правильных ответов. Похоже, скоро в команде появится новый обладатель 7-го номера».

💭 «Настоящий фанат Алехандро правильно ответит на все вопросы о своем кумире. Так что «МЮ» точно готовит нас к тому, что Гарначо возьмет 7-й номер».

А вот мнение фанатов относительно того, заслужил ли юноша культовый номер, разделилось:

💭 «Парень вырос в этом клубе, подписал долгосрочный контракт. Кто, как не он, заслужил носить цифру 7 на футболке?»

💭 «Он еще слишком молод. Боюсь, что вместе с этим номером клуб наденет на него корону».

💭 «Если руководство отдаст Гарначо 7-й номер, то клуб покажет, что доверяет парню. Уверен, что эта ответственность даст ему еще больше мотивации».

💭 «Он не может получить этот номер сейчас, ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет достичь этой цели. Вспомните, что случилось с Гринвудом после того, как ему дали 11-й номер. Культовые номера нужно заслужить».

💭 «Все хотят, чтобы Гарначо взял 7-й номер, но не сейчас, еще слишком рано. Он ведь даже не железный игрок основы».

💭 «Это будет правильным решением. Этот пацан – наше будущее».

Что думаете о теории фанатов, Алехандро действительно скоро сменит номер? Заслужил ли юноша выступать под 7-м номером? Делитесь своим мнением.