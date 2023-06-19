Звучит жутко.

Бывшая девушка Антони дала первое интервью после того, как она обвинила вингера «Юнайтед» в угрозах и применении насилия.

В начале июня Габриэла Каваллин подала жалобу на футболиста в бразильскую полицию. В показаниях девушки были описаны несколько крайне жестоких эпизодов и утверждалось, что Антони нападал на нее, угрожал и не выпускал из дома. Теперь она дала интервью португальскому изданию UOL Esporte, где рассказала о подробностях их совместной жизни с футболистом.

Первый инцидент, по ее словам, произошел в 2022 году, когда она была беремена их общим ребенком, — игрок вытащил ее за волосы из клуба и затолкал в машину.

«Он напал на меня, толкнул меня в дверь [машины]. Там я сказала себе: «Все кончено», — сказала Каваллин в интервью.

Девушка утверждает, что она не смогла закончить эти отношения из-за того, что Антони угрожал ей:.

«Он сказал мне, что мы все умрем вместе, он, я и наш сын, если наши отношения закончатся. В тот момент я умерла. Я запаниковала и начала много плакать».

Также Габриэла обвинила вингера в том, что он не выпускал ее из дома:

«Он сломал мой чемодан, забрал мою сумочку, мой паспорт. Он разбил мой мобильный телефон и не отпускал меня. Я была в заключении с 22:00 до почти 3:30. Я называю это бытовым пленом. Я просто хотела уйти оттуда, а он сказал мне, что я не уйду, пока все не сотру. Кажется, его мать позвонила его физиотерапевту и попросила о помощи. Никто не мог это контролировать».

В том же интервью Каваллин вспомнила о том, как пара потеряла ребенка до его рождения, что она описала как «величайшую печаль в моей жизни, а также величайшее чувство вины».

Она сказала: «В то время я умерла. Я запаниковала и очень много плакала».