Фабрицио Романо дарит надежду.

«Юнайтед» все еще отчаянно ищет нового форварда на следующий сезон, и на данный момент клуб сосредоточил свое внимание на Расмусе Хейлунде, так как за Харри Кейна и Виктора Осимхена просят неподъемные суммы.

И в этом направлении есть обнадеживающие новости — Фабрицио Романо сообщил, что сам игрок очень заинтересован в переезде на «Олд Траффорд».

В новом видео на своем YouTube-канале журналист сказал:

«Хейлунд действительно хочет в «Манчестер Юнайтед», и это помогает в переговорах. Посмотрим, как пойдет разговор с «Аталантой», потому что это всегда тяжело, но игрок на стороне «Манчестер Юнайтед».

Когда у игрока есть такие сильные предпочтения, это всегда помогает клубу-покупателю, но безусловно, «Аталанта» попытается получить от «Юнайтед» как можно больше за свою восходящую звезду нападения. На какую бы сумму не была эта сделка, итальянский клуб явно получит существенную прибыль, так как прошлым летом он купил датчанина у австрийского «Штурма» за 15 миллионов евро.

Пару дней назад The Athletic сообщил, что «Аталанта» намерена запросить за игрока 100 миллионов евро, учитывая интерес от нескольких клубов, но манкунианцы никогда не заплатят такую сумму. Сегодня же Романо сообщил, что цена снизилась до 70 миллионов, однако «красные дьяволы» готовы предложить только около 50.

Может, желание Хейлунда стать частью команды тен Хага поможет «Юнайтед» выбить себе скидку 😏