United Tweets
Блог

Хоть какие-то хорошие новости для тен Хага. Расмус Хейлунд «действительно хочет» перейти в «Юнайтед»

Клубы Клубы
Расмус Хейлунд
Фабрицио Романо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Фабрицио Романо дарит надежду.

«Юнайтед» все еще отчаянно ищет нового форварда на следующий сезон, и на данный момент клуб сосредоточил свое внимание на Расмусе Хейлунде, так как за Харри Кейна и Виктора Осимхена просят неподъемные суммы.

И в этом направлении есть обнадеживающие новости — Фабрицио Романо сообщил, что сам игрок очень заинтересован в переезде на «Олд Траффорд».

В новом видео на своем YouTube-канале журналист сказал:

«Хейлунд действительно хочет в «Манчестер Юнайтед», и это помогает в переговорах. Посмотрим, как пойдет разговор с «Аталантой», потому что это всегда тяжело, но игрок на стороне «Манчестер Юнайтед».

Когда у игрока есть такие сильные предпочтения, это всегда помогает клубу-покупателю, но безусловно, «Аталанта» попытается получить от «Юнайтед» как можно больше за свою восходящую звезду нападения. На какую бы сумму не была эта сделка, итальянский клуб явно получит существенную прибыль, так как прошлым летом он купил датчанина у австрийского «Штурма» за 15 миллионов евро.

Пару дней назад The Athletic сообщил, что «Аталанта» намерена запросить за игрока 100 миллионов евро, учитывая интерес от нескольких клубов, но манкунианцы никогда не заплатят такую сумму. Сегодня же Романо сообщил, что цена снизилась до 70 миллионов, однако «красные дьяволы» готовы предложить только около 50.

 

Может, желание Хейлунда стать частью команды тен Хага поможет «Юнайтед» выбить себе скидку 😏

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахма Начоо
60 -70 можно заплотить но цена ему конечно 40-50 и то из-за молодости единственное что внушает надежду это Эрик он обычно не ошибается в своих трансферах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Ботвинник
Ким тоже первоначально аж прям желал в МЮ. Новость будет , когда перейдёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j9k4s6mx67
на фото Лучано Спалетти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Ботвинник
Ответ j9k4s6mx67
на фото Лучано Спалетти
Не, это его брат близнец )))😜
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий