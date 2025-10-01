Маскерано про 3:5 от «Чикаго»: «Это поражение – полностью моя вина. «Интер Майами» готовился к одному характеру матча, а он пошел совсем по-другому»

Хавьер Маскерано прокомментировал поражение от «Чикаго».

«Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр » (3:5) в матче регулярного чемпионата МЛС.

«Я несу ответственность за игровой план и за все, что произошло. Мы готовились к одному характеру матча, а он пошел совсем по-другому.

В перерыве мы внесли изменения, которые сработали на протяжении длительных периодов, но мы явно рисковали, когда соперник перехватывал мяч и шел в контратаки.

Но дело не в футболистах, а в нашем подходе. Мы хотели контролировать владение мячом. Это поражение – полностью моя вина», – сказал главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано .

«Интер Майами» проиграл впервые за 5 матчей в МЛС – 3:5 от «Чикаго». Месси не сделал результативных действий