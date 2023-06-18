Рассказывает сам футболист.

На протяжении многих лет Уэсли Снейдера связывали с «Манчестер Юнайтед» практически в каждое трансферное окно, но в итоге переход на «Олд Траффорд» так и не состоялся.

В 2021 году сэр Алекс Фергюсон заявил, что, вопреки слухам, «Юнайтед» «никогда не интересовался» Снейдером, и он «не знает, откуда это взялось». Однако сам игрок утверждает, что он был очень близок к подписанию контракта с «Юнайтед» 12 лет назад.

В тот период полузащитник был на вершине — в 2010 году он выиграл исторический требл с «Интером» и помог Нидерландам выйти в финал чемпионата мира. И он мог бы стать частью «красных дьяволов», если бы не его агент.

«Ну, на самом деле, я был близок к этому к переходу в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году, — сказал Снейдер в интервью SPORTbible, — после Лиги чемпионов и после чемпионата мира. Но позже я услышал, что в какой-то переговоры прекратились. Я спросил своего агента: «Что происходит с интересом «Юнайтед?»

Мой агент сказал: «Ничего нет, все кончено». Но через 2 года я узнал, что он просил больше денег для себя. Вот почему трансфер не состоялся. Сэр Алекс Фергюсон рассказал об этом одному из моих родственников».

В итоге Снейдер провел еще один сезон в «Интере», а после начал новую главу своей карьеры «Галатасарае», несмотря на то, что его хотел подписать «Ливерпуль». Футболист предпочел турецкий клуб, потому что «в то время «Ливерпуль» был в беспобедном периоде, а он хотел выигрывать трофеи», а также из-за того, что он очень любит Рождество и «играть в День подарков и подобные игры не для него».

Интересно, как бы сложилась карьера Уэсли, если бы его агент не стал требовать от «Юнайтед» больше денег.