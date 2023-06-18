7 комментариев

Радоваться или расстраиваться?

Саудовская Аравия проявляет интерес к Давиду Де Хеа, но голкипер предпочел бы остаться на «Олд Траффорд» еще на несколько лет, сообщил Фабрицио Романо в своей колонке для рассылки CaughtOffside.

Испанец действительно был не в лучшей форме в последнее время, поэтому клуб намеревается подписать нового вратаря, который составит ему конкуренцию, однако это не значит, что его пути с «Юнайтед» разойдутся.

Появлялось много новостей о том, что Де Хеа склоняется к переходу в саудовскую лигу, но Романо называет эту информацию преувеличением:

«Для Давида Де Хеа приоритет — остаться в «Манчестер Юнайтед». Он очень надеется задержаться на «Олд Траффорд» подольше, но если этого не произойдет, одним из вариантов станет Саудовская Аравия. Они связались с ним две недели назад, но дело еще не продвинулось, поскольку «Юнайтед» — его приоритет».

Переговоры Де Хеа с «красными дьяволами» все еще идут: клуб предлагает футболисту пониженную зарплату, но с крупными бонусами, зависящими от его выступлений, но он все еще не готов отказаться от статуса самого высокооплачиваемого игрока команды.

Посмотрим, к чему это приведет.