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«Саудовская Аравия связалась с ним две недели назад». Фабрицо Романо — о приоритетах Давида Де Хеа этим летом

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Радоваться или расстраиваться?

Саудовская Аравия проявляет интерес к Давиду Де Хеа, но голкипер предпочел бы остаться на «Олд Траффорд» еще на несколько лет, сообщил Фабрицио Романо в своей колонке для рассылки CaughtOffside.

Испанец действительно был не в лучшей форме в последнее время, поэтому клуб намеревается подписать нового вратаря, который составит ему конкуренцию, однако это не значит, что его пути с «Юнайтед» разойдутся.

Появлялось много новостей о том, что Де Хеа склоняется к переходу в саудовскую лигу, но Романо называет эту информацию преувеличением:

«Для Давида Де Хеа приоритет — остаться в «Манчестер Юнайтед». Он очень надеется задержаться на «Олд Траффорд» подольше, но если этого не произойдет, одним из вариантов станет Саудовская Аравия. Они связались с ним две недели назад, но дело еще не продвинулось, поскольку «Юнайтед» — его приоритет».

Переговоры Де Хеа с «красными дьяволами» все еще идут: клуб предлагает футболисту пониженную зарплату, но с крупными бонусами, зависящими от его выступлений, но он все еще не готов отказаться от статуса самого высокооплачиваемого игрока команды.

Посмотрим, к чему это приведет.

7 комментариев

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Т Романов
Ответ Vlad
Давид Де Хеа если и не стоит в одном ряду с Икером Касильясом, но это нисколько не умаляет его заслуг. Даже соперники признавали, что когда МЮ был не в лучшей форме, матч был матчем одного вратаря, что его сейвы спасали команду от поражения либо от разгромного счёта. Да и пожалуй, титулы чемпиона Англии, ЛЧ и ЛЕ и прочие другие у него имеются можно уже позаботиться о безбедной старости.
ЛЧ он ещё не выигрывал, только АПЛ и ЛЕ
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Vlad
Давид Де Хеа если и не стоит в одном ряду с Икером Касильясом, но это нисколько не умаляет его заслуг. Даже соперники признавали, что когда МЮ был не в лучшей форме, матч был матчем одного вратаря, что его сейвы спасали команду от поражения либо от разгромного счёта. Да и пожалуй, титулы чемпиона Англии, ЛЧ и ЛЕ и прочие другие у него имеются можно уже позаботиться о безбедной старости.
+1
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wolkov
Ответ Vlad
Давид Де Хеа если и не стоит в одном ряду с Икером Касильясом, но это нисколько не умаляет его заслуг. Даже соперники признавали, что когда МЮ был не в лучшей форме, матч был матчем одного вратаря, что его сейвы спасали команду от поражения либо от разгромного счёта. Да и пожалуй, титулы чемпиона Англии, ЛЧ и ЛЕ и прочие другие у него имеются можно уже позаботиться о безбедной старости.
последние такие сезоны у де хеи были лет 5 назад. а сейчас это просто балласт, который пропускает больше ожидаемого согласно статистике. абсолютно разумное решение мю понижать ему з/п
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Dm Kznts
бедолага мёрто попал :))
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Andrey Yaroslavtsev
Это приведёт к тому, что он согласится на понижение + бонусы. К гадалке не ходи.
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Answer1
На самом деле дилеммы тут нет, нужно отбросить сентименты и двигаться дальше, да, Де Хеа легенда МЮ, но выдавать ему новый контракт с той же зарплатой это перебор, если не хочет подписываться на 200к, просто отпустить с почестями и оставить Хендерсона,плюс в любом случае купить нового кипера играющего ногами как того хочет Тен Хаг.
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Vlad
Ответ Т Романов
ЛЧ он ещё не выигрывал, только АПЛ и ЛЕ
Значит я ошибся. Но всё равно титульный вратать
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