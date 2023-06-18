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«Еще одно испорченное лето»: Голдбридж критикует Глейзеров за то, что они не подписали контракт с Кимом

Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Сообщается, что этим летом Ким Мин Чжэ согласился присоединиться к мюнхенской «Баварии» вместо «Манчестер Юнайтед».

Центральный защитник «Наполи» пользуется спросом уже несколько месяцев, но, похоже, немецкая команда выиграла гонку, чтобы подписать его.

Из-за сомнений в будущем Магуайра «красным дьяволам» необходимо подписать нового защитника. И хотя Ким был хорошим вариантом, неуверенность «Манчестер Юнайтед» в продаже клуба все испортила.

Нет ясности в отношении того, кто будет владеть клубом в будущем, и Глейзеры как никогда некомпетентны, когда дело доходит до подписания игроков.

Реагируя на эту новость, ведущий The United Stand Марк Голдбридж написал в Твиттере: «Упустить Кимп просто стыдно, из-за жадности и длительности процесса продажи со стороны Глейзеров.

Тен Хаг действительно хотел его. Еще одно лето, испорченное некомпетентными владельцами».

2 комментария

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Дмитрий Илющенко
Посоперничать с некомпетентностью Глейзеров может только Боули...
+3
0
+3
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Джон Харпер
Ответ Дмитрий Илющенко
Посоперничать с некомпетентностью Глейзеров может только Боули...
Нет есть еще президент ПСЖ!
0
0
0
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