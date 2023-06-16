United Tweets
Блог

«Юнайтед» подпишет 16-летних полузащитников-близнецов из «Сити». Их многое связывает с «красными дьяволами» — они сыновья технического директора и экс-игрока «красных дьволов»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Даррен Флетчер Даррен Флетчер
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Этим парням не привыкать к сложным решениям.

«Манчестер Юнайтед» подал заявку на трансфер двух юных игроков «Сити» Джека и Тайлера Флетчеров, сыновей-близнецов технического директора «Юнайтед» Даррена Флетчера, сообщает крайне надежный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Несмотря на то, что их отец посвятил почти всю свою жизнь «красным дьяволам» (сначала как игрок, а после как член руководства), 16-летние полузащитники прошли через молодежную систему в соперничающем клубе. Но теперь, когда «Юнайтед» обратился к «Сити», близнецы могут воссоединиться с папой. Ожидается, что этому трансферу ничто не должно помешать, а «горожане» хотят получить существенную, но адекватную сумму.

Оба брата считаются одними из самых многообещающих юных талантов в Великобритании, и клуб прилагал усилия, чтобы удержать их, однако они решили продолжить свой путь на красной стороне Манчестера. Даррен Флетчер не настаивал на этом шаге, он только поддержать своих сыновей в процессе принятия решения.

Братья не в первый раз сами определяют свой путь. Например, в феврале они играли друг против друга за разные сборные U16: Джек выбрал Англию, а Тайлер решил представлять Шотландию.

Академия «Сити» хорошо известна во всем мире, и Даррен Флетчер является далеко не первым экс-игроком «Юнайтед», отправившим туда детей для их развития: Уэйн Руни, Робин ван Перси и Фил Невилл поступали так же. Но, видимо, сердца этих парней все же зовут их обратно, на красную сторону.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ariel Ortega
Флэтчеры работяги по корням. Это знает вся Англия, Шотландия и Уэльс. Будь-то в пекарне, на шахте или на поле.
Если действительно папа Даррен не вмешивался и это был выбор детей - то получится очередная обойма. Я в этом уверен!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ariel Ortega
Кстати - заметить стоит что горожане не завысивают цену. И это стоит уважения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
МЮ нужно возвращаться не только как команда, но и все величие, включая работу академии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Андреев
В таком возрасте ошибка уходить из академии Сити. Не прошли самые лучшие, U 18 и U 21. Кстати, там в молодежке Сити еще и сын Эмиля Хески играет).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий