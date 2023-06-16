Этим парням не привыкать к сложным решениям.

«Манчестер Юнайтед» подал заявку на трансфер двух юных игроков «Сити» Джека и Тайлера Флетчеров, сыновей-близнецов технического директора «Юнайтед» Даррена Флетчера, сообщает крайне надежный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Несмотря на то, что их отец посвятил почти всю свою жизнь «красным дьяволам» (сначала как игрок, а после как член руководства), 16-летние полузащитники прошли через молодежную систему в соперничающем клубе. Но теперь, когда «Юнайтед» обратился к «Сити», близнецы могут воссоединиться с папой. Ожидается, что этому трансферу ничто не должно помешать, а «горожане» хотят получить существенную, но адекватную сумму.

Оба брата считаются одними из самых многообещающих юных талантов в Великобритании, и клуб прилагал усилия, чтобы удержать их, однако они решили продолжить свой путь на красной стороне Манчестера. Даррен Флетчер не настаивал на этом шаге, он только поддержать своих сыновей в процессе принятия решения.

Братья не в первый раз сами определяют свой путь. Например, в феврале они играли друг против друга за разные сборные U16: Джек выбрал Англию, а Тайлер решил представлять Шотландию.

Академия «Сити» хорошо известна во всем мире, и Даррен Флетчер является далеко не первым экс-игроком «Юнайтед», отправившим туда детей для их развития: Уэйн Руни, Робин ван Перси и Фил Невилл поступали так же. Но, видимо, сердца этих парней все же зовут их обратно, на красную сторону.