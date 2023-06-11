Это мог быть только он.

Алехандро Гарначо получил свой первый вызов во взрослую сборную Аргентины и пару дней назад он приехал в Пекин, чтобы провести свой первый матч в составе команды Скалони.

В честь этого события 18-летний вингер дал большое интервью журналисту, работающему со сборной, Гастону Эдулу. Конечно же, разговор коснулся и «Юнайтед», и, Гарначо назвал товарища, который больше всего помогает ему в Англии:

«Лисандро похож на моего отца в Манчестере. Он говорит мне, когда я поступаю правильно, а когда нет. Он мне во всем помогает».

Хоть Гарначо и родился в Мадриде, его мама — аргентинка, поэтому он решил представлять южноамериканскую сборную. Возможно, на это решение повлиял и Мартинес, который является единственным аргентинцем в клубе, а несколько месяцев назад он завоевал Кубок мира в составе национальной команды.

Ожидается, что Гарначо дебютирует за взрослую команду в предстоящих матчах против Австралии и Индонезии. Однако на этот раз Лисандро не сможет его поддержать, так как он все еще восстанавливается от травмы.