Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Ли Рош, который провел пять матчей за первую команду под руководством сэра Алекса Фергюсона, завершил карьеру в возрасте 27 лет, чтобы стать строителем.

Рош присоединился к академии «Юнайтед» в 1997 году и дебютировал в Премьер-лиге через два года против «Ньюкасла».

Он также выходил в «основе» «МЮ» в Кубке Лиги против «Арсенала», прежде чем провести сезон 2000/01 в аренде в «Рексхэме», который тогда выступал во Втором дивизионе АПЛ.

Уэльский клуб провел успешную кампанию, набрав 63 очка в 46 играх и заняв 10-е место. Рош почти всегда был в «основе», сыграв 41 матч.

По возвращении в «Юнайтед» молодому защитнику пришлось ждать более года, прежде чем он снова вышел на поле. Это случилось на групповом этапе Лиги чемпионов 2002/03 против «Депортиво» — тот матч «Юнайтед» проиграл со счетом 2:0, — в составе команды было несколько молодых игроков, в том числе Марк Линч, Джон О'Ши и Дэнни Пью.

Ли Рош покинул «Юнайтед» в конце 2003 года и вернулся во Второй дивизион, чтобы присоединиться к «Бернли». После 54 матчей за «Бернли» он оказался «Рексхэме», как свободный агент в 2005 году, а два года спустя ушел из профессионального футбола, выбрав другой путь.

Завершив карьеру, Рош получил поддержку от Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), которая помогла ему переквалифицироваться. Он стал строителем, а позже основал собственный бизнес по утеплению домов.

В 2019 году он сказал Planet Football: «У меня было несколько коллег по работе на стройплощадках, которые спрашивали меня о «Юнайтед» и о том, как я здесь оказался».

«Я не кричу о том, что играл за «Юнайтед». Я действительно думаю, что молодые футболисты должны знать о реальном мире. У большинства из них, вероятно, нет плана, на который можно было бы опереться, если они не станут профессионалами».