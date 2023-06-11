Конкуренция обещает быть неслабой.

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать основного вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда, независимо от того, уйдет Давид де Хеа или нет.

Эрик тен Хаг хочет, чтобы летом клуб все же подписал высококлассного голкипера, который либо станет соперничать с Де Хеа за право первого номера, либо заменит его, если тот не согласится на новый контракт.

Алан Никсон, имеющий репутацию надежного журналиста, сообщает, что Пикфорд является главным кандидатом для «Юнайтед», а «Эвертон» может продать его примерно за 30 миллионов фунтов стерлингов.

29-летний вратарь провел великолепный сезон, и благодаря его стараниям «ириски» в последний момент избежали вылета из Премьер-лигу. Однако этим летом мерсисайдскому клубу очень нужно заработать денег, поэтому Шон Дайч вполне может дать добро на уход Пикфорда.

Сам голкипер очень заинтересован в перспективе отправиться на «Олд Траффорд», так как ему до сих пор не доводилось сыграть в Лиге чемпионов, и это отличный шанс исправить это недоразумение.

32-летний Де Хеа еще не подписал новый контракт с «красными дьяволами», но, как сообщается, он намерен остаться, несмотря на интерес из Саудовской Аравии.