Есть очевидный победитель.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» планирует усилиться новым защитником, и, как сообщают журналисты, приоритетами клуба являются Ким Мин Чжэ из «Наполи» и Аксель Дисаси из «Монако».

Так давайте же сравним их статистику за прошедший сезон.

Корейский защитник сильно превосходит своего оппонента по точности и среднему количеству пасов за игру: 91% и 73 передачи против 84% и 42.

В среднем Мин Чжэ выполняет больше отборов (1,6) и выносов (3,5), чем Дисаси (0,8 и 2,9), а также выигрывал больше единоборств (4,5), чем игрок «Монако» (4,2).

Француз совершал больше перехватов за игру (1,5), чем его коллега из «Наполи» (1,2), но при этом он Аксель намного чаще теряет мяч (9,7 против 8,1).

Ким также доминирует по количеству матчей, сыгранных всухую: 14 против 9 у Дисаси.

Очевидно, что южнокорейский защитник значительно превосходит француза почти по всем показателям, и он может отлично вписаться в компанию Мартинеса, Далота и Варана.

Не зря, как сообщается, Эрик тен Хаг очень поддерживает кандидатуру Мин Чжэ.

А кого из них вы бы хотели видеть в команде в следующем сезоне?