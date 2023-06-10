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«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников: Кима Мин Чжэ и Акселя Дисаси. А кто из них лучше, если взглянуть на статистику?

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Есть очевидный победитель.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» планирует усилиться новым защитником, и, как сообщают журналисты, приоритетами клуба являются Ким Мин Чжэ из «Наполи» и Аксель Дисаси из «Монако».

Так давайте же сравним их статистику за прошедший сезон.

  • Корейский защитник сильно превосходит своего оппонента по точности и среднему количеству пасов за игру: 91% и 73 передачи против 84% и 42.
  • В среднем Мин Чжэ выполняет больше отборов (1,6) и выносов (3,5), чем Дисаси (0,8 и 2,9), а также выигрывал больше единоборств (4,5), чем игрок «Монако» (4,2).
  • Француз совершал больше перехватов за игру (1,5), чем его коллега из «Наполи» (1,2), но при этом он Аксель намного чаще теряет мяч (9,7 против 8,1).
  • Ким также доминирует по количеству матчей, сыгранных всухую: 14 против 9 у Дисаси.

Очевидно, что южнокорейский защитник значительно превосходит француза почти по всем показателям, и он может отлично вписаться в компанию Мартинеса, Далота и Варана.

Не зря, как сообщается, Эрик тен Хаг очень поддерживает кандидатуру Мин Чжэ.

А кого из них вы бы хотели видеть в команде в следующем сезоне?

1 комментарий

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Кирилл Хоянто
надеюсь трансфер по Киму состоится. факты не лгут. если брать в моменте, то показатели ЦЗ на уровне, в перспективе Босс разгонит показатели за сезон. взять во внимание интенсивность лиги, то в АПЛ он раскроется рядом с такими игроками уровня Рафы, Личи, не берем во внимание Витю. в паре с такими ЦЗ его показывали не заставят себя ждать. надеюсь ЭТХ продавит трансфер независимо от будущего владельца. такого работяги нам жизненно не хватает. показатели по игре+антропометрия+возрасту=дадут вписаться на годы вперёд. обеими руками за покупку, на сумму нужно не смотреть, брать в любом случае. окупится не единожды. надеюсь Босс продавит, независимо от будущего владельца. ГГМЮ, МАНЧЕСТЕР-КРАСНЫЙ✊✊✊
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