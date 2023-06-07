United Tweets
Блог

Защитник «Наполи» Ким договорился с «МЮ» и сразу отправился в армию: он начнет играть за «Юнайтед» после окончания службы😱😱😱

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ
Клубы Клубы
Наполи Наполи
Футбол Футбол

Против законов Южной Кореи не попрешь.

Согласно законодательству родной страны Кима, все мужчины в возрасте от 18 до 35 лет должны пройти обязательную военную службу длительностью 21 месяц.

Для спортсменов есть послабления – их освобождают от службы, если они завоевывали олимпийские медали любого достоинства или выигрывали Азиатские игры. Ким в составе сборной побеждал на Азиатских играх в сентябре 2018-го – однако его долг перед родиной выполнен не до конца.

Защитник уже отправился на военные сборы и пробудет там до июля, за это время Ким пройдет основы военной подготовки. При этом, по информации Il Mattino, кореец уже согласовал свой переход в «МЮ».

В контракте корейца с неаполитанцами была указана сумма отступных для иностранных клубов – 40 миллионов фунтов, а «Юнайтед» согласился заплатить на 13 миллионов фунтов больше, чтобы превзойти предложения от конкурентов. Таким образом, сумма трансфера составит примерно 60 миллионов евро.

Что ж, если так, то добро пожаловать на «Траффорд», Ким Мин Чжэ!

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Васильев
Когда то уже было дело и один кореец завоевывал трофеи с командой, удачи МЮ
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ринат Гимадеев
Ответ Вечно в бане
« В контракте корейца с неаполитанцами была указана сумма отступных для иностранных клубов – 40 миллионов фунтов, а «Юнайтед» согласился заплатить на 13 миллионов фунтов больше, чтобы превзойти предложения от конкурентов.» Что за чушь? Кому согласился заплатить, Наполи? И какой смысл, если сумма отступных фиксированная? А если самому Киму, то привет переводчику, который явно криво подал новость.
...чтобы превзойти предложения от конкурентов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Сергей Бодякин
Надеюсь он не станет разочарованием, как Санчо.
а какая связь?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ Kanonir152
Что конкретно не устроило? На игрока претендовал не только МЮ. Предложили больше, чтобы снять вопрос.
Кому больше? Если у него есть сумма выкупа, платишь его и забираешь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
По этому сезону с отрывом лучший защитник, Серии А.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Белкин
Ответ Kanonir152
Что конкретно не устроило? На игрока претендовал не только МЮ. Предложили больше, чтобы снять вопрос.
потому что смысл отступных в том, что ты платишь фиксированную сумму и тебе дают разрешение на согласование контракта с игроком. Смысл платить больше?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astella Guccio
Оу, неожиданчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scouser
вот как Наполи постоянно продает и все равно нет нормальных 15-17 игроков. Ноунеймов продают же по х2-х10 от первоначальной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Я уже подумал, что придётся 21 месяц ждать. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Для спортсменов есть послабления – их освобождают от службы, если они завоевывали олимпийские медали любого достоинства или выигрывали Азиатские игры.

Вот это стимул, чтобы выиграть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Ответ Вечно в бане
« В контракте корейца с неаполитанцами была указана сумма отступных для иностранных клубов – 40 миллионов фунтов, а «Юнайтед» согласился заплатить на 13 миллионов фунтов больше, чтобы превзойти предложения от конкурентов.» Что за чушь? Кому согласился заплатить, Наполи? И какой смысл, если сумма отступных фиксированная? А если самому Киму, то привет переводчику, который явно криво подал новость.
Что конкретно не устроило? На игрока претендовал не только МЮ. Предложили больше, чтобы снять вопрос.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Вечно в бане
« В контракте корейца с неаполитанцами была указана сумма отступных для иностранных клубов – 40 миллионов фунтов, а «Юнайтед» согласился заплатить на 13 миллионов фунтов больше, чтобы превзойти предложения от конкурентов.» Что за чушь? Кому согласился заплатить, Наполи? И какой смысл, если сумма отступных фиксированная? А если самому Киму, то привет переводчику, который явно криво подал новость.
понятно что бред.
даже если с ним закрыли, то по сумме клаузы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Kanonir152
Что конкретно не устроило? На игрока претендовал не только МЮ. Предложили больше, чтобы снять вопрос.
Ещё раз спрашиваю, КОМУ предложили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий