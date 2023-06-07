15 комментариев

Против законов Южной Кореи не попрешь.

Согласно законодательству родной страны Кима, все мужчины в возрасте от 18 до 35 лет должны пройти обязательную военную службу длительностью 21 месяц.

Для спортсменов есть послабления – их освобождают от службы, если они завоевывали олимпийские медали любого достоинства или выигрывали Азиатские игры. Ким в составе сборной побеждал на Азиатских играх в сентябре 2018-го – однако его долг перед родиной выполнен не до конца.

Защитник уже отправился на военные сборы и пробудет там до июля, за это время Ким пройдет основы военной подготовки. При этом, по информации Il Mattino, кореец уже согласовал свой переход в «МЮ».

В контракте корейца с неаполитанцами была указана сумма отступных для иностранных клубов – 40 миллионов фунтов, а «Юнайтед» согласился заплатить на 13 миллионов фунтов больше, чтобы превзойти предложения от конкурентов. Таким образом, сумма трансфера составит примерно 60 миллионов евро.

Что ж, если так, то добро пожаловать на «Траффорд», Ким Мин Чжэ!