Глубокое знание вопроса.

Диогу Далот перешел в «Юнайтед» из «Порту» еще в 2018 году и с переменным успехом провел в клубе четыре сезона (один год он выступал на правах аренды за «Милан»).

Португалец далеко не всегда был игроком стартового состава, но постепенно он набирался опыта, при этом не переставая признаваться в преданности «красным дьяволам». Его старания окупились: в этом сезоне он начал играть более важную роль под руководством Эрика тен Хага, а неделю назад он подписал новый контракт до 2028 года.

Так что Далот проведет на «Олд Траффорд» еще долгие годы, но уже сейчас он отлично знает историю клуба. Ну, или как минимум историю причесок его игроков.

В рамках рекламной кампании перед Кубком Англии защитник снялся в ролике, где ему предложили угадать нынешних или экс-футболистов «красных дьяволов» по прическе. И он великолепно справился с задачей — ни одной ошибки!

А сколько смогли угадать вы? 😉