В финале Кубка Англии «Юнайтед» уступил «Сити» со счетом 1:2.

Goal оценил игру Гарначо в той встрече на 7 баллов, Алехандро вошел в число лучших футболистов «МЮ».

Аргентинец появился на поле на 62-й минуте матча, но повлиять на исход встречи так и не смог. После финального свистка юноша разочарованно рухнул на газон, одноклубника поддержал Рэшфорд.

Магуайр тоже был рядом с Гарначо.

Алехандро поделился эмоциями от поражения в соцсетях:

«Я разбит. Люди, знакомые со мной, знают, как я одержим победами, которой сегодня не случилось. Возможно, один из самых тяжелых дней в моей жизни. Но мы поднимемся, потому что мы «Манчестер Юнайтед».

Бог научил меня никогда не сдаваться, я обещаю фанатам, что очень скоро мы доставим вам радость».

Болельщики поддержали юношу в комментариях:

💭 «Но мы так гордимся тобой. Выше нос! Сражайтесь в следующем сезоне».

💭 «Тебя ждет реванш! Все только начинается, не сдавайся».

💭 «Говоришь, как настоящий игрок «Манчестер Юнайтед». В следующем сезоне будем всех рвать».

Как вам эмоциональное послание Гарначо?