«Я разбит»: Гарначо эмоционально прокомментировал поражение «Юнайтед» в финале Кубка Англии
В финале Кубка Англии «Юнайтед» уступил «Сити» со счетом 1:2.
Goal оценил игру Гарначо в той встрече на 7 баллов, Алехандро вошел в число лучших футболистов «МЮ».
Аргентинец появился на поле на 62-й минуте матча, но повлиять на исход встречи так и не смог. После финального свистка юноша разочарованно рухнул на газон, одноклубника поддержал Рэшфорд.
Магуайр тоже был рядом с Гарначо.
Алехандро поделился эмоциями от поражения в соцсетях:
«Я разбит. Люди, знакомые со мной, знают, как я одержим победами, которой сегодня не случилось. Возможно, один из самых тяжелых дней в моей жизни. Но мы поднимемся, потому что мы «Манчестер Юнайтед».
Бог научил меня никогда не сдаваться, я обещаю фанатам, что очень скоро мы доставим вам радость».
Болельщики поддержали юношу в комментариях:
💭 «Но мы так гордимся тобой. Выше нос! Сражайтесь в следующем сезоне».
💭 «Тебя ждет реванш! Все только начинается, не сдавайся».
💭 «Говоришь, как настоящий игрок «Манчестер Юнайтед». В следующем сезоне будем всех рвать».
Как вам эмоциональное послание Гарначо?
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